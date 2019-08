ANPC va introduce cazierul contravenţional pentru agenţii economici Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) va introduce, incepand cu data de 1 septembrie 2019, cazierul contraventional, document ce va permite identificarea operatorilor economici si a faptelor pentru care s-au aplicat avertismente, astfel incat la o noua incalcare aceasta sa nu mai fie repetata. ”Masurile anuntate se inscriu in abordarea de control unitara la nivel national si in politica de toleranta zero a ANPC fata de incalcarile legislatiei de catre comercianti, in special in privinta celor repetate. Nu mai vrem sa ignoram ‘perseverenta’ unor comercianti in a produce iar… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

