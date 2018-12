Dorințele a nu mai puțin de 250 de copii nevoiași vor fi indeplinite de angajații care lucreaza in cladirile de birouri United Business Center (UBC) din ansamblul Openville Timișoara. Aceștia și-au luat in serios rolul de spiriduși ai Moșului pentru al doilea an consecutiv și au pus mana de la mana pentru a face diferența ... The post Angajații Openville Timișoara vor indeplini dorințele a 250 de copii nevoiași appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .