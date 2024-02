Dupa ce consiliul local de la Craiova a aprobat desființarea Ansamblului folcloric „Maria Tanase”, s-a gasit o soluție salvatoare pentru grupa de dansatori a ansamblului. Aceasta ar urma sa fie preluata de Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT) Dolj, institutie aflata in subordinea Consiliului Judetean. Se pare, insa, ca s-a gasit o varianta de salvare pentru Ansamblul folcloric „Maria Tanase” . In ultima sedinta a Consiliului Judetean (CJ) Dolj a fost facuta o propunere in acest sens de catre consilierul judetean PNL Mihaela Jianu. La acest moment, conducerea…