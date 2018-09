Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, sustine ca Vlad Plahotniuc nu detine acele vile de lux despre care s-a scris in investigatia jurnalistica a celor de la RISE Moldova, motiv pentru care liderul PDM nici nu le-a trecut in declaratia sa de avere.

- Partidul Democrat din Moldova ramane un partid pro-european si nu vrea sa ameninte oamenii cu elemente geopolitice. Declaratia a fost facuta de presedintele Parlamentului, Andrian Candu, in cadrul emisiunii Fabrika.

- Suspendarea temporara din funcție la care ar putea fi supus din nou președintele Igor Dodon este rușinoasa pentru Republica Moldova, dar și creeaza suspiciuni asupra capacitaților instituției prezidențiale de a fi în armonie cu întregul aparat de stat. Aceste opinii au fost exprimate…

- CHIȘINAU, 2 sept – Sputnik. Deputații de la Chișinau ar putea vota unele modificari la Codul Electoral al Republicii Moldova pâna la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. Aceste modificari se vor referi în mare parte la agitația electorala. © Sputnik / Miroslav Rotari…

- Introducerea vectorului european in Constitutia Republicii Moldova este o manipulare si o actiune electorala. Declaratia a fost facuta de deputatul Partidului Socialistilor, Vlad Batrincea, in cadrul emisiunii „Acces direct” de la postul de televiziune NTV Moldova, transmite IPN.

- CHIȘINAU, 2 aug – Sputnik. Președintele Parlamentului, Andrian Candu, și prim-ministrul Pavel Filip au avut astazi o întrevedere cu întreg corpul diplomatic acreditat în Republica Moldova. Întâlnirea a avut loc la Parlament și a urmarit informarea diplomaților…

- Dicizia vine in conditiile in care mandatul actualului for legislativ expira la sfarsitul lunii noiembrie a.c., informeaza mass-media de peste Prut. Decizia ca viitoarele alegeri sa fie amanate cu cateva luni a fost prezentata de presedintele parlamentului moldovean, Andrian Candu, autorul acestei…

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu, crede ca lucrurile merg spre bine. Declarația speakerului a venit dupa ce Candu a fost rugat, in emisie directa la postul public de televiziune, sa enumere reformele care i se par reușite.