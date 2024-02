Siegfried Mureșan speră ca alegerile să confirme că partidele antieuropene sunt minoritare în România Siegfried Mureșan spera ca alegerile de anul acesta sa arate clar ca partidele antieuropene sunt minoritare in Romania. Europarlamentarul a vorbit și despre ce rezultate așteapta de la scrutinuri. „Obiectivul nostru este ca lista comuna PSD-PNL sa obtina cel putin jumatate plus unu din numarul de mandate ce ii revin Romaniei, pentru a arata clar la nivel european ca tara noastra ramane pe directia proeuropeana si ca partidele antieuropene sunt clar minoritare in Romania, asa cum sunt minoritare si la nivel european”, a afirmat eurodeputatul Siegfried Muresan. Siegfried Mureșan spera ca alegerile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- El a mentionat ca decizia de a avea o lista comuna ''a doua partide competitoare pana acum si care continua sa ramana si acum competitoare la nivel local si vor fi probabil competitoare si in viitor'' a existat si in alte state membre ale Uniunii Europene, dand ca exemplu precedentele alegeri europarlamentare…

- Sunt convins ca, in cadrul Congresului de la București, PPE va fi unit și va da un vot clar pentru susținerea Ursulei von der Leyen drept candidat, afirma eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan.„Sunt convins ca Ursula von der Leyen va deveni candidata Partidului Popular European pentru poziția…

- Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan i-a cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-o scrisoare, un mai mare sprijin pentru fermierii din Romania și din Uniunea Europeana, in paralel cu continuarea ajutorului acordat Ucrainei.

- PNL anunța luni ca i-a transmis Ursulei von der Leyen o scrisoare co-semnata de mai mulți lideri din PPE in care ii cere președintei Comisiei Europene „un mai mare sprijin pentru fermierii din Romania și din Uniunea Europeana, in paralel cu continuarea ajutorului acordat Ucrainei”. „Vrem sa ajutam Ucraina,…

- Gazduit de Partidul National Liberal, de presedintele PPE Manfred Weber si de secretarul general al PPE, Thanasis Bakolas, congresul Partidului Popular European va avea loc pe 6 si 7 martie la complexul Romexpo din Bucuresti, a anuntat joi formatiunea politica paneuropeana intr-un comunicat, informeaza…

- Maria Grapini i-a cerut Ursulei von der Leyen sa verifice modul in care Ucraina a cheltuit banii europeni. Peședintele Comisiei Europene ii raspunde eurodeputatului PUSL! Europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, a solicitat, in luna mai, printr-o scrisoare adresata președintei Comisiei Europene, Ursula…

- Statele membre UE au aprobat acest nou pachet vineri, in marja unui summit european, insa nu a fost adoptat im mod oficial din cauza unei rezerve a Austriei, ridicata luni. We welcome today’s agreement by the to adopt a new package of sanctions against Russia. The new sanctions include these key elements:…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer se pronunta categoric impotriva ”procedurii accelerate” de aderare la UE pentru Ucraina si Republica Moldova, a anuntat marti serviciul de presa al parlamentului austriac, citat de mass-media ucrainene. Intr-o discutie cu deputati austrieci membri ai comisiei parlamentare…