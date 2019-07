​Alianța USR-PLUS va anunța, în cel mult două săptămâni, candidatul la prezidențiale Președintele USR Dan Barna a declarat pentru Mediafax ca este posibil ca la finalul acestei saptamâni sau în maxim o saptamâna și jumatate Alianța 2020 USR-PLUS sa anunțe candidatul la alegerile prezidențiale.



&"Ca interval poate fi oricând, de la finalul acestei saptamâni, pâna într-o saptamâna și jumatate. Suntem înca în discuții. Sa vedem cum evolueaza și cum vom reuși sa închidem. Am discutat și astazi (luni - n.r.). O sa discutam și în zilele urmatoare&", a afirmat Dan Barna, luni seara, pentru agenția Mediafax.



