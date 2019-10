Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de Timis Alfred Simonis a fost numit in aceasta seara presedinte interimar al Tineretului Social Democrat (TSD). Functia a ramas vacanta dupa ce fostul lider al tinerilor PSD-isti, Gabriel Petrea a fost exclus din partid fiindca a votat motiunea de cenzura. The post O noua functie pentru…

- Comitetul Executiv National al PSD a decis, marti, numirea senatorului Liviu Tit Brailoiu in functia de presedinte al Organizatiei PSD Diaspora, au precizat pentru AGERPRES surse participante la...

- Comitetul Executiv Național al PSD a decis sa il numeasca pe jurnalistul clujean, Liviu Alexa, in functia de presedinte interimar al Organizatiei PSD Cluj. In plus, senatorul Ionut Vulpescu a fost desemnat in functia de presedinte interimar al Consiliului National al partidului, a anuntat liderul social-democratilor,…

- Senatorul Ionut Vulpescu a fost desemnat miercuri, de Comitetul Executiv National al PSD, in functia de presedinte interimar al Consiliului National al partidului, a anuntat liderul social-democratilor, Viorica Dancila, potrivit Agerpres Totodata, CExN al PSD a decis desemnarea lui Liviu Alexa in…

- Locul lui Nasra ar urma sa fie luat de jurnalistul si omul de afaceri Liviu Alexa. „Am luat în discuția organizația Cluj, unde am numit un nou președinte interimar în locul domnului Horia Nasta, având în vedere rezultatul foarte slab obtinut atât pe municipiu,…