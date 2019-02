ALERTĂ! Ofertă pentru ruinele de la Casa Radio Sub rezerva incheierii cu succes a acestei tranzacții, AFI Europe va deveni acționarul majoritar al acestui proiect, cu o participație de 75%. Restul pachetului de 25% din acțiuni este deținut de autoritațile romane (15%) și de investitori terți (10%). AFI Europe va derula operațiunile de diligența care, daca vor fi incheiate in mod satisfacator, vor conduce la semnarea unui pre-contract de vanzare-cumparare. Contractul definitiv de vanzare-cumparare este supus indeplinirii anumitor condiții. „Casa Radio este un punct de reper in București și achiziția proiectului este in concordanța cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

