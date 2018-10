Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul unitatii de lupta impotriva terorismului din cadrul Departamentului Politiei din New York (NYPD) John Miller a declarat miercuri ca dispozitivul de la Time Warner Center - sediul central al CNN, la New York, pare ca a fost trimis de aceeasi persoana care le-a trimis bombe improvizate…

- Dispozitivul exploziv primit miercuri la redactia din New York a postului CNN il viza pe John Brennan, fost director al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), care era invitat la o emisiune in direct, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate americane citate de Associated Press.Dispozitivul…

- Autoritatile americane au interceptat dispozitive destinate Casei Albe, fostului presedinte Barack Obama si rivalei democrate infrante de Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2016 Hillary Clinton, relateaza CNN.Un pachet suspect continand un dispozitiv exploziv improvizat intr-o teava…

- Autoritatile americane au interceptat dispozitive destinate Casei Albe, fostului presedinte Barack Obama si rivalei democrate infrante de Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2016 Hillary Clinton, relateaza CNN, informeaza News.ro.Un pachet suspect continand un dispozitiv exploziv improvizat…

- Miliardarul Michael Bloomberg, fost primar al orasului american New York, s-a inscris in Partidul Democrat din Statele Unite, in contextul in care intentioneaza sa candideze impotriva presedintelui Donald Trump, politician republican, in scrutinul prezidential din anul 2020. "In momente-cheie…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a refuzat sa se intalneasca cu premierul canadian Justin Trudeau la New York, deoarece negocierile dintre Washington si Ottawa pentru reformarea Acordului ...

- Fostul presedinte american Barack Obama a iesit din marea discretie pe care o afisa de cand a plecat de la Casa Alba si sustine 81 de candidati democrati in alegerile parlamentare si locale din noiembrie, care ar putea sa schimbe echilibrul puterii in favoarea taberei sale in Congres, la Washington,…

- Chestiunea Libiei a ocupat o parte importanta din discutiile dintre Donald Trump si Giuseppe Conte la Washington. Primul ministru italian a explicat faptul ca Casa Alba sprijina organizarea unei conferinte internationale privind Libia la Roma, toamna viitoare. Trump s-a declarat "de acord asupra faptului…