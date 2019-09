Stiri pe aceeasi tema

- „Au fost discuții și ieri, la CEx, pe aceste doua variante, fie remaniere, fie restructurare. Ințeleg ca este mai simpla calea remanierii, acolo unde este necesara de jumatate plus unu din ce prezenți in sala. Mai departe, celelalte variante sunt cele pe care juriștii le vor prezenta. Cei ce se ocupa…

- Comisia Electorala Centrala a stabilit desfașurarea alegerilor parlamentare noi in trei circumscripții electorale pentru data de 20 octombrie 2019.Scrutinul va fi organizat in circumscripțiile electorale uninominale: nr. 33, municipiul Chișinau; nr.

- Update: PSD a decis sa anuleze reuniunile Biroului Permanent Național (BPN) și Comitetul Executiv (CEx) ale partidului care trebuiau sa se desfașoare, luni, prima de la ora 12.00 și a doua incepand cu ora 18.00, au declarat surse ale formațiunii, pentru MEDIAFAX. Stirea initiala: Ședința BPN…

- Cel putin noua militari au fost ucisi intr-un raid aerian atribuit Israelului care a vizat obiective din sudul Siriei, afirma surse citate de site-ul israelian Ynetnews.com.Bombardamentul aerian a avut loc miercuri, vizand obiective militare din zona Tel al-Haraa, situata in provincia Daraa,…

- Cetațenii din Deva au semnalat prezenta unor numerosi serpi din specia vipera comuna (Berus), in oras, iar un copil de 13 ani chiar a fost muscat si a ajuns de urgenta la spital. Potrivit acestora, in ultimele zile, mai multe vipere au fost observate in diverse zone din oras, iar seara trecuta, un copil…

- „Sunt foarte multe primarii care nu au bani sa dea tichete de vacanța. In continuare, bursele elevilor sunt neplatite. Acum ne cheama sa mai rediscutam, <poate mai ciordim ceva, poate va mai luam ceva>. Eu sper ca le da Dumnezeu mintea din urma și iși dau seama ca nu e in regula sa fie atat…

- Cristian Tudor Popescu a vorbit, la Digi24, despre vitoria senzaționala din semifinala de la Wimbledon cu Elina Svitolina, pe care Simona Halep a caștigat-o cu 6-1, 6-3."Am trait finala din 1976 a lui ilie Nastase. Au trecut 43 de ani și am ajuns sa traiesc ziua in care Romania sa fie in finala…

- Primaria Sfantu Gheorghe atentioneaza cetatenii cu privire la prezenta ursilor in apropierea orasului, recomandandu-le sa isi ia masuri de precautie in cazul in care intentioneaza sa iasa la iarba verde sau la plimbare prin padure. „Primaria Sfantu Gheorghe atrage atentia ca ursii din padurile din jurul…