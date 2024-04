Mesaj RO-Alert în Snagov și Ciolpani. Un urs se află în zonă Mesaj RO-Alert in Snagov și Ciolpani. Cetațenii care locuiesc aici au primit un astfel de avertisment in urma cu puțin timp. In localitatea Ciolpani a fost semnalata prezența unui urs. Mai departe, ISU București-Ilfov a emis, in urma cu scurt timp, un mesaj RO-Alert pentru informarea populației din localitațile Ciolpani și Snagov. Mesaj RO-Alert in Snagov și Ciolpani. Un urs se afla in zona Acest mesaj RO-Alert vine dupa ce un apel la 112 semnala posibila prezența a unui urs in zona padurii Scroviștea. In momentul de fața, echipele ISU au transmis ca se fac cautari. „Tocmai ne-a sarit in fața… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- In localitatea Ciolpani a fost semnalata prezența unui urs. ISUBIF a emis un mesaj RoAlert pentru avertizarea populației din localitațile Ciolpani și Snagov.Din informațiile primite de la apelant, prin numarul de urgența 112, ursul a fost observat in zona Ciolpani - DN1.

