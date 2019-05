Instanta amana pronuntarea in procesul liderului PSD, Liviu Dragnea

Inalta Curte amana pronuntarea in dosarul angajarilor considerate a fi fost fictive de la Protectia Copilului Teleorman, in care a fost actionat in instanta, intre altii, liderul social-democratilor, Liviu Dragnea. Despre decizia instantei s-a aflat in cursul dupa-amiezii.… [citeste mai departe]