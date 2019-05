Stiri pe aceeasi tema

- FC Petrolul Ploiesti – ASC Daco-Getica Bucuresti 1-3 (1-3) Stadion: “Ilie Oana” Ploiești. Spectatori: circa 4000. Marcatori: Arnautu (30)/ Stancu (17), Nsiah (38, penalti), Grecu (41) FC Petrolul: Bolboasa – Olaru, Sarris, Ghinga, Tiganasu (65 Stefanescu) – Chindris (46 Rusu) – Borta (80 Ticu), Marinescu…

- Unirea Alba Iulia a dezamagit astazi sub Dragana, unde a pierdut derby-ul de Alba disputat in compania Metalurgistului Cugir, scor 2-0 (1-0), dubla lui Carstean (45+1 și 88, din penalty) fiind decisiva. Victoria de astazi a cugirenilor este cu atat mai importanta pentru aceștia intrucat Unirea Alba…

- Unirea Alba Iulia a suferit, astazi, intaiul eșec din acest retur de campionat, o infrangere severa, 0-3 (0-0), langa furnale, soarta punctelor fiind tranșata de atacantul Andrei Vasinc, originar din Alba, ce și-a trecut in cont un hat-trick, punctand in minutele 47 și 50, imediat la reluare, și 64…

- 32 de orașe intra anul acesta in competiția „Hai in pauza de mișcare”, parte a programului Bucurie in Mișcare, derulat din 2012 de Asociația 11even din Cluj, cu sprijinul Kaufland Romania. Competiția, care se va desfașura in perioada 5-15 martie 2019, iși propune sa atraga atenția asupra nevoii de…

- Unirea Alba Iulia a inceput cu dreptul ce de-a doua parte a campionatului, „alb-negrii” obținand, pe „Cetate”, o victorie cu 3-1 (2-1) cu penultima clasata CSM Lugoj. Tanara echipa condusa de Adrian Bicheși a realizat trei puncte importante in economia stagiunii, atacanții Davidaș și An. David fiind…

- Unirea Alba Iulia a fost invinsa, astazi, in penultimul amical al iernii de Unirea Ungheni, locul al 4-lea in Liga a IV-a Mureș, intr-o partida disputata pe un teren sintetic la baza “Transil” și cu o a doua repriza la lumina reflectoarelor. Amfitrionii s-au impus cu scorul de 2-1 (0-0), marcand golul…

- Unirea Alba Iulia a suferit, astazi, intaiul eșec al anului in jocurile de verificare, 0-1 (0-1), in duelul cu CNS Cetate Deva. In duelul divizionarelor terțe colege de serie, ce au suferit numeroase modificari de efectiv in aceasta iarna, disputat la Ciugud, unicul gol al meciului a fost inscris de…