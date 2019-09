Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor a anuntat luni ca a fost semnat contractul pentru reabilitarea si refunctionalizarea cladirilor de la aeroport, iar durata proiectarii si executiei este de opt luni. "Astazi, 30 septembrie 2019, la Aeroportul International Bucuresti Baneasa – Aurel Vlaicu, in prezenta…

- "Nu pot sa deschid un lot de autostrada, cum a fost deschis in 2014 Sibiu-Orastie, si sa avem o cedare, sa o ia autostrada la vale. Ar fi un gest de inconstienta. (...). Lotul de autostrada va fi deschis daca o noua expertiza, am cerut o expertiza in doua saptamani, daca expertiza ne da solutia ca…

- Aceasta informație ne-a fost dezvaluita de ministrul transpoturilor Razvan Cuc, intr-un interviu exclusiv pentru DC News: ”Tot ce am facut eu in acest mandat sunt lucruri care au fost girate de doamna prim-ministru, care mi-a spus: ”Razvan, trebuie sa urgentam lucrurile pentru ca romanii nu…

- Asocierea de firme care construiește lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva a transmis joi un comunicat de presa exploziv dupa ce ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a reziliat contractul. Constructorii spun ca vor cere sprijin european in acest caz și acuza autoritațile romane de fapte grave. Citește…

- Conform asigurarilor date de constructor, la ora actuala se lucreaza aproape non stop, cu unele utilaje chiar 24 de ore din 24, lucrarile fiind in grafic. „Eu sunt foarte mulțumit de ritmul lucrarilor. Din punctul meu de vedere, foarte importanta este prezența aici a celor care decid și ma…

- Restrictiile de circulatie pe strada Sibiu cin Capitala, sensul spre bulevardul 1 Mai vor fi eliminate din 18 iulie, de la ora 04:00, informeaza un comunicat al Metrorex. Masura a fost posibila datorita avansarii lucrarilor la șantierul Magistralei 5 de metrou. Lucrarile de refacere a strazii Sibiu,…