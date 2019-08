ADI Deșeuri pregătește noi containere! Cele deja existente rămân de decor Situație de neințeles la instituția care se ocupa de gestionarea deșeurilor și la operatorul care a preluat colectarea acestora. La containerele deja existente se vor adauga alte doua, in timp ce cele vechi raman „de decor” pana in anul 2021. Operatorul care colecteaza deșeurile este obligat sa mențina containerele semi-ingropate pana la aceasta data, din cauza faptului ca proiectul a fost finanțat din fonduri europene. Departe de ochii presei, la groapa de gunoi de la Tarpiu a fost pusa in funcțiune o linie de tratare mecano-biologica. Este vorba practic de un tocator care separa fracția uscata… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an tot mai mulți turiști au ca destinație de vacanța Delta Dunarii. Statisticile arata o dublare a numarului de turisti in 2018 fața de 2017, iar cifrele din 2019 se inscriu in aceeași tendința. Spectacolul naturii salbatice, arhitectura tradiționala și specificul culinar, observarea și cercetarea…

- O femeie romanca, in varsta de 48 de ani, care locuia in Grosseto, in regiunea italiana Toscana, a fost gasita moarta in propria locuința. De curand ii murise soțul italian și a ramas in grija celor de la serviciile sociale. Manca la o cantina pentru saraci din zona, a notat rotalianul.com. Ea lucrase…

- [caption id="attachment_46510" align="alignleft" width="232"] Vasile Casian[/caption] Intr-un interviu pentru EXPRESUL, Vasile Casian, primarul comunei Sculeni (Ungheni), a declarat ca ultimul sau mandat, al treilea la numar, a fost cel mai dificil. Dansul a spus și de ce. ”De cand moldovenii au ales…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, vineri, intr-o conferința de presa susținuta la Galați, ca a avut deja discuții cu șefi de guverne din Uniunea Europeana pe tema imparțirii posturilor de comisar in viitoarea Comisie Europeana. Ea a menționat trei domenii pentru care Romania ar fi interesata sa desemneze…

- Agenția Europeana pentru Mediu (EEA) a publicat in aceasta saptamana un raport cu privire la evoluția emisiilor de dioxid de carbon ale mașinilor noi care au fost comercializate in Uniunea Europeana in anul 2018. Conform așteptarilor, emisiile au inregistrat o creștere comparativ cu 2017, ca urmare…

- Cehia ar putea pierde fonduri europene în contextul în care Comisia Europeana a stabilit ca premierul Andrej Babis este în situatie de conflict de interese din cauza afacerilor cu plasare de active, relateaza cotidianul Hospodarske Noviny, potrivit Mediafax.Daca vor fi confirmate…

- Accesarea de fonduri europene este un subiect foarte interesant și de actualitate. Fie ca ai o mica afacere in mediu rural și iți dorești sa te extinzi, sau poate ca vrei sa incepi de la zero ceva nou, noi ne-am propus sa gasim 5 domenii interesante și de viitor in care poți sa investești, iau Uniunea…

- Sunt foarte multe momente cand vei auzi ca trebuie sa iți ieși din rutina, sa iți depașești zona de confort, sa improvizezi, sa fii mai spontana și sa iți asumi mai multe riscuri. In ciuda faptului ca toate aceste lucruri sunt adevarate, exista și momente cand rutina este cel mai important aliat al…