Stiri pe aceeasi tema

- Un caz halucinant a avut loc in Statele Unite ale Americii. O femeie a fost moarta timp de 27 de minute, apoi a revenit la viața, scrie wowbiz.ro. Este vorba despre Tina Hines, o femeie care, practic, a vazut moartea cu proprii ochi. Cum a fost posibil? Raspunsul este simplu. In anul 2018,…

- Artistul Gabriel Dumitru cantarește acum 80 de kilograme, dar in urma cu cațiva ani tanarul avea 142 de kilograme și obezitate morbida. Acesta a explicat cum a trecut peste cea mai dura perioada din vioața lui. „Activez in muzica populara de 10 ani si am avut 142 de kilograme la 1,88 metri inalțime.…

- O mama din Statele Unite ale Americii și-a parasit soțul, la 11 ani de la nunta, pentru a incepe o relație cu alți doi barbați și o femeie, pe care acum cei doi copii ai ei o numesc „cealalta mama”. Ea susține ca este mai fericita ca oricand, in noua formula.

- Visul de a fi mama a costat-o viața pe Sara, o femeie din Colorado, Statele Unite ale Americii. Aceasta a nascut saptamana trecuta doi copii, insa la scurt timp a intrat in operație. Nu s-a mai trezit niciodata.

- In ultimele zile, in mediul online circula o filmare virala, in care o femeie este impuscata mortal de catre un ofiter de politie, in Baytown, Texas (Statele Unite ale Americii). Pe fundal se poate auzi cum femeia striga cu disperare „Sunt gravida! Sunt gravida”, prin care spera sa fie crutata de politist,…

- Rosemary Jacobs, o femeie de 71 de ani din Statele Unite ale Americii sufera de mai bine de 60 de ani de o boala care i-a marcat intreaga existenta. Din cauza unor picaturi pentru nas, femeia a ajuns sa aiba pielea...

- O femeie, de 54 de ani, din orasul Coachella, California, Statele Unite ale Americii, care a fost filmata pe 18 aprilie in timp ce arunca la gunoi sapte catelusi bagati intr-o punga, a fost arestat, potrivit Daily Mail. Temperatura aerului ...