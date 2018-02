Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 37 de ani a murit, sambata dimineata, din cauza vitezei ametitoare cu care conducea masina, un autoturism Volkswagen CC. Barbatul, care era singur in masina, nu a mai putut controla vehiculul si a intrat intr un stalp. Masina s a facut praf, iar soferul a murit pe loc, scrie tribuna.ro.Martorii…

- Un grav accident de circulatie s-a produs pe DN 1, la Romanesti, unde soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si a iesit de pe carosabil, lovind un gard de pe marginea drumului. Potrivit ISU Prahova, barbatul a ramas incarcerat intre fiarele masinii. La fata locului s-au…

- O femeie a fost ranita si transportata la spital, sambata seara, in urma unui accident produs pe DN75, langa Baia de Aries. Aceasta circula pe jos, pe sosea, in momentul in care a fost acrosata de o masina. Soferul nu se afla sub influenta alcoolului. Persoana ranita a fost transportata la spitalul…

- Accident spectaculos in aceasta dimineața pe DN 66, in județul Hunedoara, intre Simeria și Hațeg. Șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și a ajuns in șanțul de pe marginea drumului. Poziția in care a ajuns insa, este una spectaculoasa. Atat șoferul mașinii, un barbat de 46 de ani cat și…

- Un sofer din Craiova care, in urma cu trei saptamani, a lovit pe trecerea de pietoni o fetita si pe tatal ei, apoi a fugit de la locul faptei, a fost retinut, marti seara, in urma a 11 perchezitii domiciliare in judetul Dolj. Au fost retinuti si trei prieteni ai barbatului.

- Un grav accident de circulatie s-a produs pe Autostrada Timisoara - Arad. Soferul unui Range Rover, care circula pe Autostrada A1, venind dinspre Timișoara... The post Accident teribil pe Autostrada Timisoara – Arad appeared first on Renasterea banateana .

- Accident grav la Botosani, cu doi raniti grav. Cele doua persoane se aflau intr-un autoturism Audi, iar la iesirea din localitatea Victoria din comuna Stauceni soferul, un tanar de 21 de ani, Gabriel Loren, din Sulita, a pierdut controlul volanului, a parasit partea carasabila si a intrat violent…

- Accident cumplit produs noaptea trecuta in apropiere de comuna Lumina. Un barbat care a coborat sa isi repare masina a murit sub ochii sotiei sale, spulberat de un alt autoturism. Soferul a spus ca pur si simplu nu l-a observat pentru ca a fost orbit de farurile unui alt vehicul, care circula pe sens…

- Un barbat in varsta de 36 de ani, din judetul Tulcea, a murit, marti seara, dupa ce a coborat din masina sa pentru a repara ceva si a fost lovit de un autoturism, DN22, la iesirea din comuna constanteana Lumina, spre Tulcea.

- Ivanciu Corcioveiu (24 de ani) a fost identificat si retinut de politisti in aceeasi localitate in care a produs tragicul accident de circulatie, in urma caruia doi copii au fost spulberati de bolidul pe care il conducea.

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN22 Tulcea Constanta, la iesire din localitatea Mihail Kogalniceanu din judetul Tulcea catre Babadag. Potrivit unor martori doi cai lasati nesupravegheati au intrat pe sosea. Soferul unui autoturism Opel Astra a observat prea tarziu animalele de…

- Doi oameni au scapat teferi, dupa ce autovehiculul in care se aflau a luat foc vineri, pe autostrada A1, la kilometrul 254, potrivit Politiei Sibiu. "Incendiul a pornit in mers, de la motor, fara victime. Soferul a reusit sa opreasca pe banda de urgenta", a declarat Elena Welter, purtator de cuvant…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN22C la intrare in Medgidia. Din primele informatii un autoturism Logan a intrat intr un copac care apoi s a prabusit pe sosea. Potrivit directorului RAJDP Constanta, Lucian Lungoci traficul este blocat in zona. Sursa foto: RAJDP Constanta ...

- Tanarul din Cașeiu reținut pentru furt in scop de folosința, distrugere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și fara permis a fost prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Dej, in acest caz fiind dipusa masura preventiva a controlului judiciar pentru 60 de zile. Va reamintim, in noaptea…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 8:20, pe raza localitatii Sotrile. Potrivit IJP Prahova, o soferita a pierdut controlul volanului, lovind un copac de pe marginea drumului, ulterior masina ajungand in sant. Conducatoarea auto a iesit singura din…

- Un accident rutier a avut loc astazi in jurul pranzului in municipiul Constanta, in zona Trocadero. Din primele informatii in accident au fost implicate trei autoturisme: un taxi, un opel inmatriculat in judetul Tulcea si o masina sport. In accident au fost avariate cele trei autoturisme. Conform unor…

- In noaptea de 10/11 ianuarie a.c., in jurul orei 02.30, Politia orasului Cugir a intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe strada George Coșbuc din oras. Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca un tanar de 28 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism,…

- In jurul orei 16, pe strada Oituz din localitatea Golești, un autoturism Fiat Mareea a intrat in depașirea unei Dacia Papuc care efectua virajul la stanga pe strada Izvor. In urma impactului a rezultat ranirea ușoara a unui barbat de 23 ani din Papuc, din Slobozia Bradului. Acesta transporta fier…

- Un grav accident a avut loc, in urma cu putin timp, in Mamaia Nord, intre Summerland si Navodari. Doi tineri au fost scosi cu greu dintre fiarele contursionate ale unui Matiz, cu numere de inmatriculare de Constanta, care din cauze necunoscute a intrat intr un stalp de pe marginea bulevardului Mamaia.Cei…

- Un accident rutier a avut loc luni dimineata, la data de 8 ianuarie, pe raza localitatii Popricani, Romania. Un cetatean din Republica Moldova, soferul unui autoturism marca Dacia Logan MCV a pierdut controlul volanului si a acrosat un copac. In urma impactului, un pasager din masina a suferit rani…

- Un accident cu implicarea unui automobil cu moldoveni s-a produs, in aceasta dimineata, in judetul Iasi din Romania.Potrivit presei din tara vecina, masina s-a ciocnit intr-un copac dupa ce soferul a pierdut controlul volanului.

- Doi tineri din Tulcea, Romania au fost grav raniți intr-un accident produs astazi, mașina in care se aflau rasturnandu-se de pe un pod. Pompierii de la ISU Tulcea au intervenit pentru descarcerarea victimelor.

- In imagini se vede cum batrana se asigura din partea stanga atunci cand traverseaza, insa nu se mai uita și in direcția opusa. Șoferul de 67 de ani, care circula cu viteza, nu a mai apucat sa franeze si a izbit-o in plin pe femeie. In urma impactului, batrana a fost aruncata peste mașina.…

- Un barbat de 36 de ani din comuna Vidra a produs un accident, in Apuseni, la volanul unui autobuz, pe care-l conducea dupa ce bause alcool. Soferul a acrosat, cu autovehiculul de transport persoane, o masina. Potrivit IPJ Alba, in 3 ianuarie, in jurul orei 15.30, politistii din Cimpeni au intervenit…

- Accident mai puțin obișnuit, unde un șofer teribilist a intrat cu mașina intr-o cladire istorica din Iași, potrivit ziaruldeiasi.ro. Intregul accident a fost surprins de camerele de supraveghere din zona. Șoferul a reușit sa intre cu mașina in Casa Dosoftei din Iași, o cladire de patrimoniu…

- Un accident rutier a avut loc, joi seara, în jurul orei 21.00, pe raza localitații clujene Livada.Un tânar din Cluj-Napoca, aflat la volanul unui autoturism marca Logan, care circula dinspre Gherla spre Cluj, la un moment dat a scapat mașina de sub control și s-a rasturnat…

- Accident spectaculos pe bulevardul Nicolae Balcescu din municipiul Buzau. Șoferul unui autoturism marca BMW a pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina pe trotuar, oprindu-se intr-un copac. Evenimentul rutier s-a produs chiar in fața restaruantului Grand. Autoturismul BMW circula [...] citește…

- La data de 25 decembrie a.c., in jurul orei 18.30, politistii rutieri din Cimpeni au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe DN 75, pe raza comunei Arieșeni. Un barbat de 40 de ani, din Arieseni, in timp ce conducea un autoturism in directia Girda…

- Detasamentul de pompieri Tulcea din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al judetului Tulcea a fost solicitat in aceasta dimineata sa intervina pentru descarcerarea unei victime implicate intr un accident rutier produs pe DJ 222 TULCEA AGIGHIOL.Potrivit ISu Delta la fata locului s…

- Sarbatoarea Craciunului a venit cu necazuri pentru un șofer. Omul se indrepta spre Taga, dar calatoria i-a fost curmata de un accident rutier. Evenimentul s-a petrecut luni seara, in jurul orei 23. Din primele informații, șoferul din Fizesu Gherlii, aflat la volanul unui autoturism Ford, in zona localitații…

- Un grav accident a avut loc, aseara, chiar in fata postului de Politie din comuna Somova, judetul Tulcea, soldat cu o victima decedata.Soferul a parasit, inexplicabil, locul evenimentului.Potrivit IPJ Tulcea, echipele inspectoratului au declansat, imediat, cercetari specifice la fata locului.In urma…

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru descarcerarea si extragerea unei femei soferul dintr un autoturism rasturnat in localitatea Tudor Vladimirescu.Se intervine cu o autospeciala de descarcerare grea si patru subofiteri. La fata locului intervine si Serviciul de ambulanta Judetean.Sursa…

- Un accident rutier grav s-a produs luni, 11 noiembrie, pe DN 22, intre localitatile Babadag si Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea. Un autoturism in care se aflau 2 femei s-a izbit de un copac de pe marginea drumului.

- Detasamentul de pompieri Tulcea a intervenit in jurul orei 05.00 pe strada Gloriei din municipiul Tulcea, pentru limitarea efectelor esecului utilitatilor publice.O magistrala de apa a cedat, provocand surparea unei portiuni de strada si trotuar.Apelul la 112 a fost facut de plutonier adjutant Badiu…

- Polișiștii clujeni au depistat, marți seara, un barbat aflat beat la volan. Acesta a fost implicat și într-un accident rutier.”La data de 5 decembrie a.c., în jurul orei 22:00, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au depistat un conducator…

- Accident ciudat in aceasta seara, pe Bulevardul Republicii. Șoferul unui autoturism s-a speriat de o ambulanța și a intrat intr-o mașina parcata pe margine. Dupa ce a avariat mașina, șoferul a fugit, lasandu-și autoturismul in mijlocul bulevardului.

- Un accident rutier soldat cu doi raniți s-a produs, marți seara, la intersecția strazilor Independenței și Colonel Buzoianu. Din primele date reiese ca un autoturism Audi inmatriculat in Braila s-a izbit violent de un stalp, dupa ce șoferul a incercat sa evite un autoturism care i-a aparut in fața.…

- Accident teribil pe o șosea din orașul San Francisco. Un camion a fost facut bucați dupa ce s-a lovit intr-un pilon dintr-o stației de taxare.Șoferul tirului ajuns la spital cu rani grave. Pasagerul de langa el a murit pe loc.

- O masina a fost lovita de tren, duminica seara, in Gara Lacu Sarat. In accident soferul a murit pe loc, potrivit informatiilor furnizate de IPJ Braila citate de Agerpres.ro. Din primele informatii o masina marca Dacia Break a fost lovita de acceleratul Galati Bucuresti. Potrivit declaratiei conductorului…

- Un grav accident rutier s-a petrecut luni dimineat la iesirea din localitatea Cilibia. Doi tineri, printre care soferul unei autoutilitare, au decedat pe loc, dupa ce masina cu care mergeau a intrat violent in spatele unui tir. Pitrivit primelor cercetari, soferul unei autoutilitare, in varsta de 23…

- Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr un stalp pe o strada din Galati. Pe retelele de socializare a aparut informatia conform careia masina avea o viteza de peste 180 de kilometri ora, potrivit Romania TV.Masina…

- Un barbat de 44 de ani este anchetat pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si distrugere din culpa, in conditiile in care s-a urcat baut la volan si a pierdut controlul autoturismului, care s-a izbit violent de un copac, luand foc.

- Accident bizar, duminica dimineața, in centrul Timișoarei. Un autoturism BMW a intrat frontal, in plin, in cladirea Operei Romane. Poate parea incredibil, dar la volan se afla chiar directorul instituției, Corneliu Murgu. Potrivit martorilor, Murgu facea manevre in parcarea Hotelului Timișoara cand…

- Soferul masinii nu s-a asigurat in momentul in care a vrut sa treaca peste liniile de cale ferata. Prin urmare, nu a observat decat prea tarziu garnitura care venea cu viteza si care a spulberat duba. Trenul a rupt, practic, autovehiculul in doua si l-a purtat pe o distanta de cateva zeci de metri,…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, vineri dimineata, pe o strada din Vaslui. O mama și copilul de 3 ani, pe care il ținea in brațe, au fost izbiți chiar pe trecerea de pietoni, de o mașina condusa de un șofer in varsta de 67 de ani, din localitatea Ivanești, scrie vremeanoua.ro. Victimele…

- Cel putin 14 persoane si-au pierdut viata si alte 35 au fost ranite atunci cand autocarul in care se aflau a cazut intr-o rapa dintr-o zona rurala in nord-vestul Columbiei, au anuntat duminica autoritatile locale, potrivit AFP.Soferul a pierdut controlul autovehiculului incercand sa evite…