Accident grav in Barlad, soferul prins intre fiarele contorsionate! | VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Soferul in varsta de 62 ani a fost declarat decedat, la orele 13, 12. Oricat s-au straduit membrii echipajului SAJ, prin efectuarea manevrelor de resuscitare, chiar la locul accidentului, barbatul intrat in stop cardio-respireator, nu a mai putut fi salvat. Politia investigheaza cauza producerii…

- GRAV… Un barbat in varsta, aflat la volanul unui autoturism marca Volskwagen, cu care se deplasa dinspre Crasna spre Barlad, la intrarea in oras, a pierdut controlul asupra volanului, patrunzand pe contrasens si izbindu-se violent de un copac. In urma accidentului, soferul a ramas incarcerat, iar ceilalti…

- O femeie de 50 de ani este cercetata pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului, dupa ce a lovit in plin un pieton chiar pe trecerea marcata cu zebra si a parasit apoi locul accidentului.

- Șoferul din Dambovița, care a omorat un biciclist pe DN 7, in afara localitatii Slobozia Moara si a fugit de la locul accidentului, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. „In urma activitatilor specifice, s-a reusit identificarea autorului in doua ore de la data comiterii accidentului, acesta…

- S-a dat alarma la Constanța. Un accident rutier grav a avut loc în aceasta seara, pe DN 22, între Tulcea și Constanța. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal! Cauza probabila a accidentului a fost carosabilul umed și neadaptarea vitezei la intrarea în curba.Potrivit SAJ…

- Incidentul a avut loc pe DN 17A, in comuna Marginea. Polițiștii au pornit in urmarirea unui autoturism, despre al carui șofer aveau informația ca s-a urcat baut la volan. Dupa o cursa nebuna oamenii legii au reușit sa il opreasca pe șoferul in varsta de 60 de ani. In momentul in care șoferul…

- Un tir incarcat cu porumb s-a rasturnat, duminica dimineața, pe DN 2 E85 la Caldarușanca. Din primele date , tirul se deplasa dinspre Buzau spre Ialomița cand, din cauze necunoscute a intrat pe contrasens și s-a rasturnat in afara șoselei. Poliția sosita la fața locului a cautat șoferul autovehiculului…

- Un roman in varsta de 35 de ani, condamnat in țara la șase ani de inchisoare pentru frauda informatica, a fost prins in Italia. Poliția l-a descoperit in dulapul cu haine al fiicei sale, in varsta de doar patru ani. Barbatul se afla in localitatea Il Romito, alaturi de iubita și fiica sa. Pe 19 […]…