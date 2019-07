Stiri pe aceeasi tema

- O tanara și-a pierdut viața intr-un cumplit accident rutier, la doar cateva zile de la momentul cand a implinit 21 de ani. Tragedia a avut loc pe drumul care leaga Lugoj de Timișoara, vineri dimineața.

- Un tanar de 30 de ani din satul Parcani, din regiunea transnistreana, a murit dupa ce a fost lovit de fulger. Tragedia a avut loc dimineata, in timp ce victima se afla cu un prieten pe o barca pe raul Nistru.Potrivit unui martor ocular, totul s-a intamplat in cateva secunde.

- Un accident teribil in care o mama si cei patru copii ai sai au decedat a facut inconjurul lumii, iar salvatorii il descriu ca cel mai groaznic accident vazut vreodata.Tragedia a avut loc luni seara, pe o autostrada din Kumbia, Queensland, Australia.

- Microbuzul transporta 14 persoane care se intorceau de la munca din București, moment in care, potrivit martorilor, ar fi fost lovit de o duba pe Autostrada București-Pitești, la kilometrul 22, sensul de mers spre Pitești. O persoana a decedat pe loc, iar alte șapte au fost grav ranite. …

- Serghei Dorenko, un celebru prezentator tv rus, a murit intr-un accident de motocicleta. Tragedia ar fi avut loc joi seara, pe Strada Zemlyanoy Val, din Moscova. Barbatul a pierdut controlul asupra motocicletei și s-a izbit violent de un gard din beton. Medicii au constatat doar decesul jurnalistului.…

- Imagini accident cumplit. Un tanar de 27 de ani a murit dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un cap de pod.foto Un barbat de 27 de ani a murit, joi dimineata, dupa ce autoturismul pe care il conducea s-a ciocnit de un cap de pod, in localitatea Pericei, relateaza Agerpres , care citeaza Inspectoratul…

- Un accident rutier infiorator a avut loc la Bistrita, dupa ce un șofer a lovit in plin stalpul de sustinere al unei pasarele, exact in locul in care a avut loc un accident mortal in urma cu 5 luni. Stalpul era deja impodobit cu o coroana de flori si desenata o cruce neagra, in memoria […]

- Un tanar de 30 ani a murit dupa ce a fost lovit de o masina pe DN 26 in timp ce se deplasa pe carosabil, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Galati, Gabriela Costin. ‘Un barbat de 48 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 26, dinspre Galati…