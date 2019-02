Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit, iar alte 28 s-au imbolnavit, dupa ce au mancat la un restaurant cu stele Michelin din Valencia, Spania. Autoritațile nu au putut stabili deocamdata ce a produs decesul femeii și a cauzat problemele de sanatate ale celorlalți clienți, scrie BBC News. Femeia de 46 de ani, impreuna cu…

- Fetița de 9 ani, care se afla in vacanța cu parinții ei in regiunea Costa del Sol din Spania, a murit dupa ce a mancat o inghețata. Copila era alergica la alune și lapte și, cel mai probabil, a intrat in șoc anafilactic deoarece a suferit o reacție alergica severa.

- Mama Denisei avea 18 ani si jumatate cand s-a stins, rapusa de un cancer la gat. Abia nascuse, dar n-a apucat sa se bucure de venirea pe lume a Denisei. Tatal fetitei n-a vrut sa o vada niciodata, n-a recunoscut-o, nimeni nu stie unde e. “Eu sunt bolnava, vai de capul meu, abia venisem de la spital.…

- Mancarea consumata de oamenii care au participat, sambata, la o ceremonie religioasa din orasul Mysore, Karnataka, a provocat cel puțin 11 decese și a bagat in spital in jur de 90 de credincioși. Poliția din statul sud-indian Karnataka spune ca orezul vegetal servit participanților la ceremonie ar…

- Gheorghe Dragomir, un barbat in varsta de 74 de ani, din satul Teiș, comuna Șotanga, județul Dambovița, a fost gasit mort in propria locuința. Barbatul n-a mai fost vazut de trei zile, iar un vecin s-a dus sa vada ce se intampla cu el, a anunțat dambovitanews.ro . Acesta n-a fost singurul șoc pentru…