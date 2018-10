Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Gheorghe a fost subprefect de Buzau. Politicianul a suferit un atac de cord in cursul zilei de vineri. In ultima perioada, starea lui de sanatate s-a inrautațit si a facut mai multe investigatii medicale, care insa nu ar fi aratat nicio problema serioasa de sanatate. Din pacate, in cursul…

- Shimron Smith a fost gasit mort in curtea unui bloc de șapte etaje din Brooklyn, New York. Inainte sa fie acuzat de crima, fratele copilului in varsta de 20 de ani a mers la doi ofițeri de poliție aflați pe strada și i-a condus spre trupul fara suflare al baiețelului. „Trebuie sa vorbesc cu voi, e posibil…

- Nella Angheluța, fosta soție a lui Ionuț Jaguarul de la Exatlon, este in doliu dupa ce a suferit o pierdere importanta. Prietenii virtuali pe pagina de Facebook i-au trimis foarte multe mesaje de condoleanțe. Ei sunt alaturi de ea in aceasta perioada grea prin care trece. Nella nu a spus cine a fost…

- Politia l-a gasit pe baiatul cel mare plimbandu-se singur luni dimineața pe o autostrada din Arkansas, la circa 135 de kilometri de capitala Little Rock. Autoritațile au postat poza baiețelului pe Facebook in speranța ca acesta va fi identificat. Lucru ce s-a și intamplat pentru ca au primit…

- Contul de Facebook al polițistei din comuna Balești a fost inchis, dupa inmormantare. Pe pagina sa, tanara de 33 de ani avea fotografii de la nunta și din vacanțe. Cel mai probabil, decizia de inchidere a contului a fost luata de soțul agentei. Barbatul a primit pe pagina lui mai multe mesaje…

- Cantaretul Ilie Micolov a murit sambata in urma unei lungi suferinte. Autorul hitului „Dragoste la prima vedere” a decedat la varsta de 69 de ani in locuinta unei rude din Capitala. In urma sa ramane hitul care i-a adus notorietatea, dar si povestea unui destin care nu a fost prea bland cu el. Dumnezeu…

- Doi paznici de la o fabrica de ciment din Bucuresti au fost omorati si infasurati in folii de plastic. Descoperirea socanta a fost facuta in aceasta dimineata, atunci cand cei doi barbati nu s-au mai prezentat la schimbul de tura,