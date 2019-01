Stiri pe aceeasi tema

- IDSA București confirma prezența virusului PPA la toți cei 4 porci din gospodaria de la Focșanei. Pe langa cele 2 dezinfecții efectuate ieri, DSVSA Buzau ia astazi noi masuri: informarea locuitorilor din zona, amplasarea de afișe in zona gospodariei, recensamantul suinelor din localitate. Amimtim ca…

- In cursul zilei de ieri, DSVSA Buzau a fost notificata cu privire la inregistrarea unei mortalitați la un porc domestic dintr-o gospodarie din satul Focșanei, com. Vadu Pașii. O echipa a DSVSA s-a deplasat la fața locului pentru ridicarea cadavrului, ocazie cu care s-a constatat ca in aceeași gospodarie…

- Un nou posibil focar de pesta porcina a fost semnalat in judetul Buzau. Trei porci au fost eutanasiati de veterinarii de la DSVSA Buzau, dupa ce institutia a fost instiintata, miercuri, cu privire la inregistrarea unei mortalitati la un porc domestic dintr-o gospodarie din satul Focsanei, comuna Vadu…

- Noua suspiciune de pesta porcina africana in Buzau. Trei porci au fost eutanasiați de veterinarii de la DSVSA Buzau, dupa ce instituția a fost inștiințata, miercuri, cu privire la inregistrarea unei mortalitați la un porc domestic dintr-o gospodarie din satul Focșanei, comuna Vadu Pașii. Echipa DSVSA…

- Criza generata de pesta porcina africana pare de neoprit, al saselea focar fiind confirmat in judetul Buzau. Probele recoltate trimise la laboratorul de analiza din Bucuresti au confirmat ca animalele gasite moarte in gospodaria unui localnic din comuna Beceni erau infectate cu virsului pestei porcine.

- In data de 02.11.2018 Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala București a confirmat apariția virusului Pestei Porcine Africane (PPA) la patru porci, dintr-o gospodarie din satul Negrași, comuna Negrași, județul Argeș. Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor din județul Argeș s-a intrunit in aceasta…

- Primul caz de pesta porcina africana din judetul Dolj a fost confirmat, marti, intr-o gospodarie din satul Comanicea, zona fiind plasata sub supraveghere oficiala. S-a stabilit o zona de protectie pe o raza de trei kilometri si o zona de supraveghere, pe o raza de zece kilometri in jurul focarului.

- In sudul Romaniei, pesta porcina africana nu are leac. In urma cu doar cateva zeci de ore a fost confirmat un nou focar, in satul Amara, comuna Balta Alba din judetul Buzau si altul in satul Slobozia Mandra din Teleorman. Sfarsitul razboiului total pe care autoritatile il poarta de aproape o jumatate…