Stiri pe aceeasi tema

- Numarul muncitorilor est-europeni in Marea Britanie a inregistrat o scadere record, arata cele mai recente statistici. BBC arata, intr-un reportaj, povestile unor familii de romani si polonezi care si-au refacut viata in aceasta tara si cum le influenteaza cele mai recente evolutii traiul: se intorc…

- Mai multe hoteluri de pe litoral isi vor reduce activitatea de la 1 septembrie din cauza crizei mari de forta de munca: desi unitatile de cazare sunt pline de turisti, mai bine de jumatate din angajatii acestora a plecat deja acasa in ultima saptamana. Intrucat criza mare de forta de munca…

- Reprezentanții Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni au venit la Timișoara pentru a informa reprezentanții primariilor din județ cu privire la drepturile romanilor care pleaca la munca in strainatate. Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a declarat ca ar fi necesara o campanie…

- Sumele trimise acasa de romanii plecati la munca in strainatate - numite pe scurt ”remiteri” - au avut cele mai mari ponderi in PIB-urile regiunilor sarace din Romania. Ele au atenuat decalajele economice din aceste zone, arata un material din campania #roMania a cotidianului Gandul.

- Romanii care muncesc in strainatate inchiriaza, cand se intorc in tara, masini mai scumpe decat strainii care vin in vacante in Romania, o treime dintre ei dorind sa inchirieze automobile BMW, Mercedes sau Audi, potrivit unui studiu al Enterprise Romania, compania de inchirieri auto care face parte…

- Romanii care sunt plecați peste mari și țari sa munceasca inchiriaza, in momentul in care se intorc in Romania, mașini mult mai scumpe decat cele alese de strainii care-și petrec concediul in țara noastra. Enterprise Romania a publicat un studiu conform caruia romanii care se intorc acasa aleg sa inchirieze…

- Timpii de asteptare la punctul de trecere a frontierei Nadlac II, din judetul Arad, atat la intrarea in Romania, cat si la iesire, au crescut, sambata, unul dintre motive fiind acela ca romanii plecati la munca in strainatate se intorc acasa, in concediu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Unul dintre cele mai aglomerate drumuri nationale din Romania este drumul care face legatura intre Margina, judetul Timis si Deva, judetul Hunedoara. Aceasta este portiunea lipsa din autostrada Sibiu – Nadlac, iar pentru ca valorile de trafic sunt mari pe aceasta portiune, drumul a fost distrus, fiind…