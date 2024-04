Stiri pe aceeasi tema

- O strada intreaga din Oradea va fi data celor care vor sa revina in tara din Diaspora. Pentru 12.500 de lei pe an, acestia primesc in concesiune un teren pe care sa isi poata construi o casa. Oferta este valabila pentru orice roman, nu doar pentru oradeni, dar vine si cu mai multe conditii!Primaria…

- In primul an de contract de munca, statul ar urma sa acopere jumatate din salariul romanilor din diaspora, care au fost concediati din motive neimputabile lor si care revin si se angajeaza in mediul privat, in Romania. Suma maxima pe care statul ar urma sa o acopere din salariul lunar al fiecarui roman…

- Romanii care se intorc din strainatate și se angajeaza ar putea primi 50% din salariu de la stat – proiect Romanii care se intorc din strainatate și se angajeaza ar putea primi 50% din salariu de la stat – proiect Potrivit datelor recensamantului din 2022, aproape 6 milioane de romani locuiesc sau lucreaza…

- PRIMARIA ORAS NAVODARI organizeaza licitatie publica in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 62 mp, situat in orasul Navodari, strada Sperantei fn, judetul Constanta.Pretul de pornire al licitatiei este de 402,93 lei mp la care se adauga TVA.Garantia de participare la licitatie este in cuantum…

- PRIMARIA ORAS NAVODARI organizeaza licitatie publica in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 21050 mp, situat in orasul Navodari, strada Santierelor fn, judetul Constanta.Pretul de pornire al licitatiei este de 91,81 lei mp la care se adauga TVA.Garantia de participare la licitatie este in cuantum…

- PRIMARIA ORAS NAVODARI organizeaza licitatie publica in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 220 mp, situat in orasul Navodari, strada D9 fn, lot 1, judetul Constanta.Pretul de pornire al licitatiei este de 1285,68 lei mp la care se adauga TVA.Garantia de participare la licitatie este in cuantum…

- Premierul Ciolacu este de parere ca, daca statul roman face investiții in infrastructura de transport, mai precis in construirea de autostrazi și de cai ferate, romanii aflați la munca in strainatate se vor intoarce acasa. Șeful Guvernului Romaniei și-a exprimat acest punct de vedere intr-un mesaj postat…