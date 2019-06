24 de persoane moarte, după prăbuşirea unei clădiri La doua zile dupa prabusirea unei cladiri in constructie la Sihanoukville, in Cambodgia, guvernul de la Phnom Penh a anuntat luni ca bilantul mortilor a crescut la 24, transmite DPA. Decedatii aveau varste intre 16 si 48 de ani. Salvatorii au scos si 24 de raniti de sub mormanul de metal si beton ramas din cladirea cu sapte etaje. Circa trei sferturi din moloz a fost deja indepartat, dar sub daramaturi s-ar mai putea afla victime, arata un comunicat oficial. Incidentul s-a produs sambata dimineata devreme, in provincia Preah Sihanouk din sud-vestul tarii. In orasul Sihanouk, capitala… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Amploarea semnificativa a protestelor din Hong Kong împotriva unei legi care ar permite extradarea în China continentala a reprezentat un moment de inspiratie pentru aceste vremuri marcate de o ascensiune a autoritarismului. Apoximativ 2 milioane de oameni au cerut sa li se asculte parerea…

- Târgul internațional din capitala nord-coreeana, Phenian, care a început luni este probabil cel mai mare eveniment de acest gen susținut de Coreea de Nord. Au participat câteva sute de companii din țari precum China, Rusia, Pakistan și Polonia, scrie Reuters.Cea de-a 22-a ediție…

- Un grup de activism pentru protecția mediului din China solicita multinaționalelor din domeniul chimic sa nu mai "foloseasca scurtaturi", apelând la furnizori care nu respecta standardele de siguranța, în urma investigației unei explozii care a avut loc în martie, la o fabrica…

- Un avion de lupta a cazut in China. Prabușirea a fost filmata in orașul Weihai, din provincia Shandong, din estul Chinei. Imaginile surprind avionul JH-7 inca in aer. Aparatul de zbor, complet scapat de sub control, se prabușește, iar impactul e urmat de o uriașa explozie. Imaginile…

- Circa 700 de pompieri au fost trimisi duminica pentru a stinge un incendiu semnalat cu o zi inainte, la o altitudine de circa 4.000 de metri, in districtul Muli, din provincia Sichuan, a informat intr-un comunicat Ministerul pentru Situatii de Urgenta.Salvatorii au gasit corpurile a 30…

- Cel putin 30 de pompieri si-au pierdut viata in China intr-un incendiu de vegetatie care a devastat o zona montana inalta din sud-vestul tarii, potrivit unui nou bilant, relateaza AFP potrivit Agerpres. Bilantul precedent oferit de autoritatile chineze anunta 26 de morti in randul pompierilor.…

- Cel putin 30 de pompieri si-au pierdut viata in China intr-un incendiu de vegetatie care a devastat o zona montana inalta din sud-vestul tarii, potrivit unui nou bilant, relateaza AFP. Bilantul precedent oferit de autoritatile chineze anunta 26 de morti in randul pompierilor. Circa 700 de pompieri au…

- Negociatorii americani și chinezi au incheiat sesiunea de negocieri „constructive” vineri, la Beijing, inaintea celei de-a doua runde care se va desfașura saptamana viitoare, in contextul dorinței celor doua superputeri de a rezolva „batalia tarifelor”. Reprezentantul comercial al SUA, Robert Lighthizer…