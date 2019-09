Stiri pe aceeasi tema

- Comemorare la Ip Placa comemorativa de la Ip, cu numele si varsta victimelor. Foto: Arhiva/Wikipedia. Martirii masacrului din localitatea Ip sunt comemorati astazi. Au loc mai multe manifestari în memoria celor 157 de locuitori ucisi de trupele hortiste în noaptea de 13 spre 14 septembrie…

- Au aparut primele imagini cu salonul in care a avut loc masacrul de la Spitalul de Psihiatrie din Buzau, acolo unde cinci oameni au fost ucisi de Nicolae Lungu, un barbat care tocmai se internase voluntar cu doua zile inainte de crime.

- Doua persoane au suferit arsuri minore la nivelul picioarelor dupa ce au fost lovite de fulger, la Voitinel. Incidentul a avut loc in timpul unei furtuni inregistrate astazi, cind comuna a fost sub avertizare cod galben de vreme severa imediata. Victimele faceau parte dintr-un grup de patru persoane,…

- Scene inspaimantatoare pe o strada din Timișoara, unde mai mulți tineri au fost surprinși pe cand trageau cu niște pistoale, cel mai probabil de airsoft, in trecatori, respectiv in niște tomberoane de gunoi.

- Suparat ca rudele unei persoane decedate au chemat un alt preot, din satul vecin, pentru a oficia ceremonia de inmormantare, preotul Ion Zicu a luat la bataie familia mortului. Incidentul a avut loc in data de 18 iulie, relateaza publika.md. Primarul localitatii a povestit ca parintele a venit la inmormantare…

- Viteza excesiva ar fi cauza accidentului in care patru tineri au murit, miercuri dimineata, in localitatea Bistricioara din Neamț. Victimele au fost descarcerate din mașina transformata intr-un morman de fiare, dar erau deja moarte. Trupurile au fost intinse pe iarba și acoperite, iar rudele și prietenii…

- 14 marinari si au pierdut viata dupa ce un submarin rusesc a explodat.a sarit in aer.Din primele informatii reiese ca incidentul s a produs intr un moment in care submarinul se afla in apropiere de portul Severomorsk, situat in regiunea Murmansk.Este cel mai grav incident in care este implicat un submarin…

- Un bloc de noua etaje s-a prabușit miercuri seara in orașul Otaci din Republica Moldova, iar 46 de persoane, inclusiv 11 copii, au fost evacuate inainte de prabușirea imobilului, informeaza site-ul publika.md.Inspectoratul pentru Situații de Urgența a confirmat informația și a adaugat ca nicio…