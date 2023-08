Stiri pe aceeasi tema

- Mark Zuckerberg, fondatorul și CEO-ul Facebook, a anunțat printr-o postare publicata duminica, 13 august, pe Threads ca marea confruntarea dintre el și Elon Musk nu va mai avea loc fiindca CEO-ul Tesla și SpaceX „nu este serios”, relateaza BBC.

- Mark Zuckerberg anunta ca a renuntat la o lupta in cusca cu Elon Musk, el precizand, intr-un mesaj postat in social media, ca seful Tesla “nu este serios”. Miliardarii rivali au convenit aparent in iunie sa se lupte, cand Musk a scris pe Twitter ca este “gata pentru o lupta in cusca”. Zuckerberg, care…

- Ministrul italian al culturii a discutat cu seful Tesla, Elon Musk, despre organizarea unui eveniment caritabil pe tema Romei antice, dupa ce antreprenorul american a declarat ca lupta pe care o planuieste cu rivalul Mark Zuckerberg de la Meta ar putea avea un astfel de fundal, relateaza Reuters. Cu…

- Ministrul italian al culturii a discutat cu seful Tesla, Elon Musk, despre organizarea unui eveniment caritabil pe tema Romei antice, dupa ce antreprenorul american a declarat ca lupta pe care o planuieste cu rivalul Mark Zuckerberg de la Meta ar putea avea un astfel de fundal, relateaza Reuters.

- Mark Zuckerberg (39 de ani) și Elon Musk (51 de ani), doi dintre cei mai bogați oameni ai planetei, au pus la cale o lupta epica. Totul a parut inițial o gluma, dar Elon Musk, șeful companiilor Tesla și Twitter, a facut astazi un anunț colosal. Susține ca a cazut de acord cu Mark Zuckerberg, iar lupta…

- Inainte de lupta in cușca, Elon Musk si Mark Zuckerberg se lupta in miliarde de dolari, iar directorul Tesla este caștigator cand vine vorba de cresterea averii. Cu cat a crescut averea celor doi magnați in ultima perioada.

- Elon Musk si Mark Zuckerberg sunt "cat se poate de seriosi" in privinta unui schimb de lovituri in Octogon, iar fanii vor trebui sa plateasca daca vor dori sa urmareasca, relateaza CNBC. Presedintele UFC, Dana White, a declarat joi, pentru TMZ Sports, ca a vorbit cu ambii miliardari despre schimbul…

- Intr-un moment ce pare desprins direct din filmul Idiocracy, doi dintre cei mai puternici oameni de pe planeta au picat la o intelegere pentru un duel fizic. Elon Musk si Mark Zuckerberg si-au aruncat glumite, aluzii si insulte pe Twitter de luni bune, culminand cu invitatia la o lupta in cusca. Elon…