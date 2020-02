Zuckerberg: Noua politica a Facebook va enerva multa lume

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a anuntat, vineri, ca George Alexandru Ivan si-a dat demisia din functia de director general interimar, urmand sa asigure conducerea companiei pentru inca 30 de zile. Compania a anuntat ca face aceste precizari avand in vedere informatiile aparute…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a informat joi, prin intermediul unui comunicat de presa, ca exista informatii potrivit carora avionul ucrainean prabusit la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Teheran ar fi fost doborat de o racheta iraniana. "Exista acum informatii ca…

- Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) s-a pregatit sa isi securizeze finantare consistenta, indiferent daca Guvernul Orban va reusi sau nu sa modifice legislatia din sectorul energetic. La acest moment, ANRE se finanteaza din taxa in cuantum de 2% din cifra…

- Aluminiul este unul dintre metalele pe care le intalnim la tot pasul, de la dozele de bere la liniile electrice si la smartphone-uri si, in ciuda acestui lucru, rareori ne gandim la cum a ajuns el sa faca parte din viata noastra. Iata ca productia aluminiului este un proces intensiv din punctul…

- Christoph Zeller este singurul miliardar din Liechtenstein. Averea lui, facuta in industria dentara, se ridica la 3,1 miliarde de dolari, ceea ce reprezinta jumatate din PIB-ul micului principat european cu o populatie de 38.547 de locuitori. Miliardarul in varsta de 62 de ani este fostul…

- Twitter a anuntat ca Partidul Conservator al premierului Boris Johnson a indus in eroare publicul prin schimbarea numelui unuia din conturile sale de pe reteaua de socializare, pentru a face sa para ca este un serviciu de verificare a informatiilor, in timpul dezbaterii electorale televizate din Marea…

- Twitter va facilita raportarea informatiilor inselatoare legate de procesul de votare la alegerile care vor avea loc in Marea Britanie pe 12 decembrie, la mai putin de o luna de la intrarea in vigoare a interzicerii publicitarii politice la nivel global. Platforma de socializare este un instrument…

- Gigantul IT Google ar fi inchiriat un etaj din turnul de birouri Unirii View - o suprafata de aproximativ 1.000 de metri patrati - in apropiere de Piata Unirii din Bucuresti. Compania vrea sa inaugureze, anul viitor, un centru de cercetare in tara noastra, potrivit unor surse citate de Profit.ro.…