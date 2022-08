Zoria Luhansk – Universitatea Craiova 1-0, în prima manşă a turului trei preliminar al Conference League. Meci slab al oltenilor (Video) Universitatea Craiova a fost invinsa, joi seara, la Lublin, cu scorul de 1-0, de echipa ucraineana Zoria Luhansk, in prima mansa a turului trei preliminar al Conference League. Oltenii au avut o mare ocazie in minutul 17. Hanca i-a centrat lui Raul Silva care a trimis cu capul puțin pe langa poarta lui Matsapura. Ucrainenii au fost și ei aproape de gol in minutul 37. Buletsa l-a pus la incercare pe Lazar, dar portarul a avut o intervenție buna. Zorya a deschis scorul in minutul 56 prin Nagnoynyi, care a marcat cu o lovitura de cap. Au evoluat echipele: Zoria Luhansk: Matsapura – Dancenko, Batahov,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a pierdut la limita, scor 0-1, partida sustinuta duminica seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“ (17.293 de spectatori), in fata formatiei Rapid Bucuresti. Disputa din Banie a contat pentru etapa a 3-a din Superliga. Lovitura de start simbolica a fost data de Silvian Cristescu (51…

- Formatia Universitatea Craiova s-a calificat, joi seara, in turul trei preliminar al Conference League, trecand in turul doi de echipa albaneza Vllaznia. In meciul tur, scorul a fost 1-1. In retur, joi, la Craiova, oltenii s-au impus cu scorul de 3-0. Au marcat Mateiu "58, Raul Silva "62 si Gaman "80.…

- Nimic nou sub soare! Universitatea Craiova a incheiat la egalitate, 1-1 (bineințeles!), partida susținuta duminica seara, pe stadionul „Gaz Metan“ din Mediaș, in fața formației „U“ Cluj. Disputa a contat pentru etapa a 2-a din Superliga. Știința este la cea de-a treia remiza consecutiva sub comanda…

- Universitatea Craiova a remizat, joi seara, in deplasare, scor 1-1, cu echipa albaneza Vllaznia, intr-un meci din prima mansa a turului doi preliminar al Conference League. Oltenii au deschis scorul in minutul 45+2. Ivan a transformat un penalty obținut de Baiaram. Vllaznia a restabilit egalitatea in…

- Universitatea Craiova o intalneste astazi, pe stadionul „Loro Borici” din Shkoder, pe FK Vllaznia. Partida conteaza pentru mansa intai a turului doi preliminar din Conference League. GdS va va tine la curent cu evolutia scorului si cu momentele importante din joc. Final de partida, 1-1. ’90+1 / Baiaram…

- Universitatea Craiova o intalneste astazi, de la ora 22.00, pe stadionul „Loro Borici” din Shkoder, pe FK Vllaznia. Partida conteaza pentru mansa intai a turului doi preliminar din Conference League. GdS va va tine la curent cu evolutia scorului si cu momentele importante din joc. Formatiile de start:…

- CSU Craiova și Sepsi se intalnesc in prima etapa a Ligii 1, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Partida este programata de la 21:30 și poate fi urmarita in format LiveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport. CSU Craiova - Sepsi, live de la 21:30 Click AICI pentru Live + statistici…

- Universitatea Craiova a demarat pregatirile in aceasta seara. A fost primul antrenament al alb-albaștrilor sub comanda noului antrenor, Laszlo Balint. Lotul prezent astazi la reunire i-a cuprins pe urmatorii: Pigliacelli, Lazar, Vlasceanu, Vatajelu, Vladoiu, Papp, Gaman, Benga, Brașfaleanu, Nețoiu,…