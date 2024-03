Premieră în Capitală: o clădire va fi izolată cu lână de oaie Noua construcție va pastra arhitectura și caracterul istoric al casei vecine, fiind planificata sa aiba șapte apartamente și 11 locuri de parcare. Intr-un epilog impresionant al unei povești pline de controverse, o cladire construita cu o autorizație falsificata in inima Bucureștiului a fost demolata in 2022, iar terenul a fost vandut catre noi proprietari. Dar ce urmeaza pe acest teren curațat? O noua cladire , care va face istorie in Capitala prin utilizarea unui material inedit: izolație din lana de oaie. Intr-un proces indelungat, vecinii au obținut in instanța demolarea construcției de la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

