- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna iulie, ceea ce mentine presiunile asupra Bancii Centrale Europene sa opteze pentru o noua majorare semnificativa a costului creditului in luna septembrie, transmite Reuters citata de Agerpres. Potrivit unei estimari preliminare…

- Masura duce dobanda cheie la 8% de la 9,5%. Analistii se asteptau la o reducere a dobanzii de 0,5 puncte procentuale, potrivit unui sondaj Reuters. Mediul extern pentru economia rusa ramane dificil si continua sa restranga semnificativ activitatea economica”, a spus banca intr-un comunicat, mentionand…

- Specialistii au ridicat problema daca unele țari din zona euro iși pot susține in continuare datoriile publice, care au explodat in timpul pandemiei. Sunt din ce in ce mai costisitoare de refinanțat in timp ce Banca Centrala Europeana se pregatește sa majoreze rata dobanzilor. Epicentrul crizei este…

- Ministrul german de finante, Christian Lindner, a descris vineri revenirea Germaniei la austeritate prin reinstituirea „franei datoriilor” in bugetul pentru 2023 drept „un semnal adresat Bancii Centrale Europene” (BCE) ca prin reducerea datoriei Berlinul isi aduce contributia la lupta impotriva inflatiei,…

- Bloomberg: Atmosfera devine sumbra la Summitul G7. Situația economica pune presiune pe unitatea europeanaSummitul G7, al celor mai puternice economii liberale, se desfașoara in 2022 sub semnul gravelor probleme cu care se confrunta economia globala.Inflația in zona euro este așteptata…

- Banca Centrala a Poloniei (NBP) a majorat miercuri rata dobanzii cu 75 de puncte de baza, pana la 6%, in linie cu estimarile analistilor, dupa ce inflatia a ajuns la un nivel care nu a mai fost inregistrat din anii '90, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- „Sa o zicem pe romanește, un rau nu vine niciodata singur. Costurile la energie s-au dus in costul altor produse de consum. Cu majorarea ratei dobanzii influențam inflația pe partea cererii. Ținem sub control cererea. Daca nu avem o inflație determinata de costuri trebuie sa fim atenți ca masurile noastre…