Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele statului Israel, Reuven Rivlin, a acceptat invitația șefului statului roman, Klaus Iohannis, și efectueaza, zilele acestea, o vizita de stat in Romania. Conform programului oficial, marți, 8 iunie, președintele Reuven Rivlin are programata o intalnire cu Klaus Iohannis, la Cotroceni. De…

- Un clujean a descoperit ca un popular lant de magazine practica in Romania preturi mai mari decat in tari prospere ca Danemarca, Olanda sau Belgia. In Bulgaria, preturile sunt in multe cazuri cu aproape 50% mai jos ca in Romania. Explicatia retailerului e una surprinzatoare.

- In perioada 20 mai – 6 iunie, AFI Cotroceni, cel mai mare mall din Romania, va gazdui expoziția ,,Recycling is a choice! Tu alegi cum vrei sa fie!” organizata de Asociația Environ. Campania iși propune sa transmita un semnal de alarma cu privire la importanța modului in care alegem…

- Pe 27 mai 1896, Romania fremata cuprinsa de o emoție neobișnuita pricinuita de difuzarea primei proiecții cinematografice pe plaiuri mioritice. Cata nerabdare, curiozitate și interes au starnit aceste noi inovații ce urmau sa marcheze de acum inainte viața celor mai mulți dintre noi. Și iata ca aproape…

- Siguranta si calitatea alimentelor cresc incepand cu 1 iulie, cand companiile romanesti, prezente in hipermarketuri, vor avea reguli mai stricte pentru certificarea productiei. Romania devine a treia tara din Europa care recunoaste cel mai inalt standard de siguranta si calitate alimentara, IFS Food…

- ”PSD-ul va depune cu certitudine motiune de cenzura in aceasta sesiune parlamentara, in functie de anuntul de la Cotroceni, daca isi asuma sau nu aceasta coalitie, nu Guvernul Romaniei, ca noi tot vorbim de coalitie”, a declarat Ciolacu, la Palatul Parlamentului.Liderul PSD a precizat ca social-democrații…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat joi, la Antena 3, dupa o discuție la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, ca directorii de școli vor trebui sa obțina cel puțin nota 7 la un examen național in acest sens. „Este nevoie de o conducere profesionista in școlile din Romania.…

- Imunizarea populației prin vaccinare este singurul instrument viabil de a opri pandemia de COVID-19, afirma președintele Klaus Iohannis. El spune ca, din pacate, strategiile actuale de combatere a pandemiei se axeaza pe controlul bolilor abia dupa apariția acestora, astfel ca este nevoie de o schimbare…