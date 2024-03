Elena Lasconi, cu ochii spre Cotroceni? „De asta sunt acum în luneta tuturor” Elena Lasconi, primarul din Campulung, a declarat ca a fost ofertata de toate partidele politice. Cu toate ca au fost presiuni „extraordinare”, ea a spus ca a decis sa continue cu echipa USR și ca țintește un nou mandat la primarie. „Au fost presiuni extraordinare asupra mea” „Sunt in aceasta echipa, am ramas in aceasta echipa și credeți-ma ca au fost niște presiuni extraordinare asupra mea. Au fost presiuni de la celelalte partide sa intru la ei”, a declarat fosta jurnalista tv Elena Lasconi, la Digi24 . Primarul municipiului Campulung a declarat ca „se afla in vizorul tuturor și in luneta tuturor”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sondajele din ultimul an sugereaza ca niciunul dintre șefii partidelor din Romania nu este suficient de pregatit pentru a prinde trenul spre Cotroceni, fiindca oamenii vor altceva, informeaza Deutsche Welle. O cercetare sociologica recenta arata ca Traian Basescu este considerat cel mai bun președinte…

- Premierul Marcel Ciolacu nu e inca decis sa candideze la alegerile prezidențiale in acest an. Nicolae Ciuca a evitat, de asemenea, miercuri sa spuna daca va candida la alegerile prezidentiale. „De ce trebuie neaprat sa candidez la Cotroceni? Eu, Marcel Ciolacu, nu am luat decizia de a candida. Am…

- Coaliția de guvernare a stabilit ca alegerile prezidentiale sa se desfasoare la primul tur pe 15 septembrie, iar al doilea tur pe 29 septembrie, a anunțat miercuri seara premierul și liderul PSD Marcel Ciolacu, la Romania TV.Intrebat daca au fost „batute in cuie” datele pentru alegeri, Marcel Ciolacu…

- Victor Ponta il avertizeaza pe președintele PSD cu privire la alegerile prezidențiale: Sper ca domnul Ciolacu sa invețe de la noi, cei care am fost inainte Fostul prim-ministru al Romaniei, Victor Ponta, a vorbit despre alegerile prezidențiale de la noi din țara din acest an. Victor Ponta a vorbit…

- Rectorul Scolii Nationale de Stiinte Politice si Administrative, Remus Pricopie, considera ca alegerile prezidentiale din acest an reprezinta cel mai greu test al democratiei si afirma ca exista riscuri „semnificative” de deturnare a acestora spre subiecte de tip „extremisto – putinist”. „Alegerile…

- Peste sase milioane de azeri cu drept de vot sunt asteptati sa participe la alegerile prezidentiale extraordinare care se desfasoara miercuri in Azerbaidjan, a comunicat Ambasada Republicii Azerbaidjan in Romania intr-un comunicat de presa, conform agerpres.ro. Reprezentanta diplomatica azera precizeaza…

- Peste sase milioane de azeri cu drept de vot sunt asteptati sa participe la alegerile prezidentiale extraordinare care se desfasoara miercuri in Azerbaidjan, a comunicat Ambasada Republicii Azerbaidjan in Romania intr-un comunicat de presa.Reprezentanta diplomatica azera precizeaza ca este pentru…

- Anul 2024 este cu siguranța un an electoral și nu doar in Romania ci in multe țari din intreaga lume. Alegeri locale, parlamentare, prezidențiale și europarlamentare, toate sunt programate in anul care a debutat de doua zile. Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla, spune ca alegerile…