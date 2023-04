Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile parlamentare pentru industrii si servicii au dat, marti, aviz favorabil candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante in Comitetul de reglementare al ANRE.Pentru functia de presedinte al ANRE candideaza George Niculescu, susținut de PNL, actual secretar de stat la Ministerul Energiei.Pentru…

- Candidații pentru șefia Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), arbitrul pieței energiei, sunt programați la audieri azi de la ora 14.00. Pana la ora publicarii articolului, 11 persoane și-au depus dosarele. Ultimul venit are și cele mai mari șanse. Liberalul George Sergiu…

- Un fost deputat de Gorj candideaza la șefia Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), arbitrul pieței energiei. Este vorba de Scarlat Iriza, fost deputat de Gorj din partea PSD și om de afaceri. Audierile pentru cele patru posturi vacante din cadrul ANRE sunt programate astazi,…

- Un accident feroviar grav a avut loc in gara din Galați. O locomotiva a lovit puternic un vagon al trenului de calatori la care trebuia cuplata. Accidentul s-a soldat cu moartea unei persoane și ranirea altor trei. Persoana care a decedat a suferit nu mai puțin de 5 stopuri cardio respiratoare. Surse…

- Un proiect care prevede ca in toata legislația Republicii Moldova sa se inlocuiasca sintagma „limba moldoveneasca” cu sintagma „limba romana” a starnit controverse in randul moldovenilor, care aproape ca s-au luat la bataie. Proiectul a fost inițiat de partidul PAS, ai carui reprezentanți susțin ca…

- Militarul, Marian Pascu, in varsta de 43 de ani a fost gasit fara suflare in cursul zilei de ieri la baza militara NATO de la Mihail Kogalniceanu din Constanța. Militarul a lasat in urma o soție indurerata și un copil in varsta de numai 12 ani. Militarul , Marian Pascu in varsta de 43 de ani a fost…

- "In contextul situatiei dezastruoase din Turcia si Siria, in numele Parlamentului, mi-as dori sa facem o donatie pe care sa o trimitem intr-un cont creat de Ambasada Turciei in Romania si sa sprijinim populatia afectata de cutremurul din 6 februarie", a spus, in plenul Camerei Deputatilor, deputatul…