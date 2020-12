Zoli Toth cântă la unul dintre cele mai grele instrumente din show biz-ul autohton. Cântărește ”doar” 270 kg și îl cară 5 persoane! Ai putea spune ca viața soliștilor este una ușoara de vreme ce majoritatea iși iau la spectacole doar un microfon! Nu mai pui ca primul sau marimbafon, pe care l-a urcat in apartamentul sau de la ultimul etaj, in dorința de a studia mai mult, nu va mai fi mutat cata vreme muzicianul va locui acolo. Caci a fost nevoie de efortul sisific a cinci persoane sa-l transporte. Marimba, al carei ansamblu de transport cantareste cat tot echipamentul de scena al unei formații rock, si vibrofonul, un instrument la fel de greu, reprezinta parți esențiale din noul show de percuție neconvenționala al muzicianului,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

