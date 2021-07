Zodii care au al 6-lea simți. Nu poți face absolut nimic fără știința lor Exista zodii care au calitați speciale. Unii spun ca ele ar avea cel de-al 6-lea simț așa ca nimic nu va fi facut pe la spatele lor, pentur ca ele vor simți. Zodii care au al 6-lea simți. Nu poți face absolut nimic fara știința lor Racul, Scorpionul și Peștii sunt semne de apa și dețin o intuiție extraordinara. Sunt atenți la detalii, iar deși sunt considerați cu capul in nori, calitațile lor sunt de-a dreptul impresionante. Aceste semne zodiacale vor fi mereu cu un pas inaintea celor din jurul lor, fara can imeni sa iși dea seama. Totodata, ele citesc oamenii precum niște carți deschise, vazandu-le… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

La 35 de ani dupa accidentul nuclear de la centrala atomica ucraineana, oamenii de stiinta care monitorizeaza ruinele au vazut o crestere a reactiilor de fisiune intr-o incapere inaccesibila din complex.

