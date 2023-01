Zodier vă agață inimile prin Valuri Zodier s-a lasat și de aceasta data inspirat de trairile și experiențele sale de viața și acum lanseaza ,,Valuri”. Piesa va fi prezenta pe noul sau EP, ,,Ma auzi?”, alaturi de ultima lansare a artistului, ,,Dincolo de nori”. ,,Valuri” este o piesa personala, sensibila, despre o poveste de iubire ce sta sa fie inchisa, dar in care cu siguranța cineva va avea de suferit. Piesa a fost compusa de Eduard Bondar, iar de producție s-a ocupat Mihnea. ,,Piesa a fost compusa in timpul unei relații de dragoste pe care simțeam ca o pierd și a reprezentat modul meu de a spune “nu pleca!” in versuri. A fost… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

