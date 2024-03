Stiri pe aceeasi tema

- Pepe (41 de ani) a fost titular in meciul dintre Arsenal și Porto, din manșa retur a optimilor Champions League. Cel mai batrin marcator din istoria Champions League a reușit sa devina și cel mai in virsta jucator de cimp care prinde cel puțin un minut in aceasta competiție. {{736208}}Jurnalistul Fabrizio…

- Intr-atat de mare e miza calificarii in „sferturile" UEFA Champions League, de imagine și financiara, incat aproape ca nu mai exista meciuri in aceasta competiție care sa nu se incheie cu scandaluri ori macar cu polemici. In genul controversei provocate de antrenorul lui Porto dupa eliminarea echipei…

- Xavi, antrenorul Barcelonei, a avut polițe de platit dupa calificarea in sferturile Champions League. Catalanii au caștigat cu Napoli, scor 3-1, și s-au calificat cu 4-2 la general. In celalalt meci al serii, Arsenal a eliminat-o pe Porto la penalty-uriMai sunt calificate in „sferturile” Ligii Campionilor…

- FC Porto a invins-o dramatic pe Arsenal, cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri seara, pe stadionul ”Dragao”, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Brazilianul Galeno a facut diferenta, in ultimele secunde ale meciului (90+4), cu un sut la coltul lung al portii lui Raya, dupa…

- Napoli – Barcelona 1-1 si Porto – Arsenal 1-0 au fost in format live text, pe AS.ro, din optimile Champions League. A fost o seara spectaculoasa in competitia „stelelor”, iar meciurile retur se anunta extrem de incinse. Napoli si Barcelona s-au duelat in „socul” optimilor. Catalanii au deschis scorul…

- ​Dueluri de miercuri din prima manșa a optimilor UEFA Champions League nu au avut parte de multe goluri. Napoli a ținut-o in șah pe Barcelona (1-1), iar Porto a invins-o dramatic pe Arsenal, scor 1-0, cu un gol marcat in prelungiri.

- FC Porto va primi vizita lui Arsenal in manșa tur a optimilor de finala din Champions League in aceasta seara, de la ora 22:00. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. Televizare: Prima Sport 2, Orange Sport 3, Digi Sport 2 Arsenal se deplaseaza pe Estadio do Dragao din Porto dupa cinci…

- Napoli și Barcelona se intalnesc in derbiul zilei din Champions League, o partida care se va juca pe arena „Diego Armando Maradona” și care va incepe la ora 22:00. Tot miercuri vor putea fi vazute la treaba și FC Porto și Arsenal in optimile competiției.