Ziua Unirii Principatelor Române nu va mai fi la fel, la Iași Anul acesta, de Ziua Unirii Principatelor Romane, la Iași vor fi organizate manifestari restranse din cauza pandemiei de COVID-19. Primarul orașului, Mihai Chirica, a declarat inca de la inceputul lunii ianuarie, intr-o conferinta de presa, ca manifestarile care se vor organiza pe 24 Ianuarie se vor desfasura cu respectarea deciziilor adoptate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Din cauza pandemiei, sustinea acesta, pentru a respecta masurile de distantare sociala si cele sanitare, la eveniment vor putea lua parte aproximativ 500 de persoane. “Chiar daca nu vom organiza manifestari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

