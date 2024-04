Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal de proporții zguduie comuna Cochirleanca din județul Buzau, dupa ce primarul in funcție, Nicolae Stancu, a fost reținut in urma unor acuzații grave legate de poluarea mediului inconjurator și gestionarea ilegala a deșeurilor. Anchetatorii au descins in aceasta dimineața la sediul primariei,…

- V. S. Locuitorii comunei prahovene Balțești au asistat cu sufletul la gura, luni, 11 martie, la descinderile procurorilor care au vizat inclusiv sediul primariei din localitate! A fost o zi in care anchetatorii au facut nu mai puțin de 11 percheziții domiciliare, principalul vizat fiind primarul localitații…

- Primarul de la Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone, le transmite liderilor PSD și PNL ca, la acest moment, este „singura lor opțiune” pentru Primaria Capitalei, indiferent daca vor merge pe un candidat comun sau candidați separați. Piedone a declarat intr-o intervenție la un post tv ca vrea sa intareasca…

- Asociația de vanatoare și pescuit sportiv Nagy-Kukullo din satul Tarnovița, județul Harghita, a starnit indignare prin uciderea unui urs mascul in varsta de 15 ani, fara niciun motiv aparent. Incidentul a avut loc intr-un sat de langa Odorheiul Secuiesc, iar comunitatea locala este șocata de acțiunea…

- Laura Kovesi, șefa Parchetului European, avertizeaza ca infractorii se orienteaza catre fraudele transfrontaliere. „In spatele acestor fraude se afla organizatii infractionale care opereaza de pretutindeni in Europa si sunt foarte flexibile”, a explicat Laura Kovesi, intr-un interviu acordat AFP. Aceștia…

- Un numar de 16 primari si viceprimari de la PNL, USR, PRO Romania, PMP sau Partidul Republican, au anuntat ca la alegerile locale din 9 iunie vor candida din partea PSD. „Fara foarte multe discutii suplimentare, am bucuria si onoarea sa ii am alaturi de mine pe acesti primari si viceprimari din localitati…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, duce intotdeauna lucrurile la bun sfarșit. Dupa ce, marți, a descoperit un garaj ilegal amplasat intre copaci, astazi situația a fost remediata, iar construcția a fost eliminata rapid din peisaj. Edilul de la sectorul 5 a dezvaluit, ieri, grave nereguli…

- Locuitorii din Seine-Port (Franta) au adoptat o motiune care interzice utilizarea telefoanelor mobile in spatiile publice, relateaza Ouest-France.Primarul considera ca aceasta este o problema de sanatate publica si doreste sa ajute in special parintii sa limiteze timpul petrecut in fata ecranelor.…