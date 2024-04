Siguranța cetațenilor pusa in pericol in Capitala: N-a trecut prea mult timp de la finalizarea lucrarilor la Podul Grant, care avea rolul de a fluidiza traficul in zona, și au inceput sa apara problemele. De data aceasta, este vorba de un copac cazut peste liniile de tramvai pe sensul de mers catre Bulevardul Mihalache. Joi […] The post Dezastru in Capitala: Cad pomii pe linia de tramvai și primarul general nu face nimic appeared first on Puterea.ro .