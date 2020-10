Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Naționala de Comemorare a Holocaustului – 9 octombrie, a fost marcata și in acest an de catre elevii Liceului Teoretic “Iulia Hasdeu” din Lugoj. Pentru a comemora acest eveniment tragic, in perioada septembrie – octombrie 2020, in cadrul Liceului Teoretic “Iulia…

- Cei care vor sa ștearga Holocaustul din istorie, precum și cei care incearca sa-i exonereze de vina pe criminali sunt complici la acest rau ingrozitor, a transmis, vineri, președintele Klaus Iohannis, in mesajul sau, de Ziua Naționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Președintele Klaus Iohannis…

- Vicepremierul Raluca Turcan afirma ca Romania are obligatia de a incuraja cursurile de istorie a Holocaustului in scoli si universitati, punctand ca in acest mod pot fi prevenite astfel de tragedii pe viitor. "Asumarea istoriei se face doar prin educatie si gesturi civice! Astazi, de Ziua…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu și-a inceput mesajul de Ziua Naționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului printr-un citat din Elie Wiesel: „Opusul dragostei nu este ura, ci indiferența”, și spune ca aducerea aminte trebuie sa fie insoțita de fermitate in apararea drepturilor omului.Citește…

- Prima Zi Nationala de Comemorare a Holocaustului a fost tinuta in 2004.Astazi, in Romania, se celebreaza Ziua Nationala a Comemorarii Victimelor Holocaustului.Evenimentul este dedicat victimelor Holocaustului, dar se subliniaza si rolul pe care Romania l a jucat in aceasta etapa a istoriei.In aceasta…

- Romania poate fi considerata un model regional in ceea ce priveste asumarea Holocaustului si combaterea antisemitismului, precizeaza președintele Klaus Iohannis intr-un mesaj de Ziua Europeana de comemorare a Holocaustului. Seful statului afirma ca romii au fost victimele unui regim criminal, caracterizat…

- Ziua Nationala a Ambulantei din Romania este marcata anual la 28 iulie. Este marcata, incepand cu anul 2015 ( de 5 ani), pentru recunoasterea contributiei serviciilor de Ambulanta in asigurarea si mentinerea starii de sanatate a cetatenilor