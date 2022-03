Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Spațiala Europeana a anunțat ca a suspendat misiunea ruso-europeana pe Marte din cauza invaziei Rusiei in Ucraina. „Deplangem profund victimele umane și consecințele tragice ale agresiunii impotriva Ucrainei. Deși recunoaște impactul asupra explorarii științifice a spațiului, ESA este pe deplin…

- Siturile istorice din Ucraina sunt in pericol de a fi deteriorate și chiar distruse pe masura ce Rusia continua ofensiva, anunța Agenția pentru cultura a ONU, transmite Euronews. Lazare Eloundou, director UNESCO pentru patrimoniului mondial, a declarat la Paris ca muzee, colecții și monumente ce dateaza…

- Razboiul declanșat de Putin in Ucraina a provocat manifestații in intreaga lume, sute de mii de oameni ieșind in strada pentru a condamna razboiul. Dar furia fața de liderul rus a captat și o victima nevinovata: un restaurant canadiano-francez, denumit Maison de la Poutine. Restaurantul a primit extrem…

- Agentia rusa pentru supravegherea comunicatiilor, Roskomnadzor, a ordonat vineri blocarea Facebook pe teritoriul tarii, acuzand reteaua sociala de „discriminarea” mass-media ruse, potrivit AFP. „A fost luata decizia de a bloca accesul la Facebook” incepand de vineri, a anuntat Roskomnadzor pe mesageria…

- Biologul Francois Gros, care a contribuit la dezvoltarea biologiei moderne, in special la descoperirea ARN mesager, a decedat vineri la varsta de 95 de ani, a anunțat, duminica, Academia Franceza de Științe, scrie presa franceza. Francois Gros a decedat la 18 februarie, a declarat Etienne Ghys, matematician…

- Rusia limiteaza in mod deliberat aprovizionarea cu gaze catre Europa ca instrument de presiune geopolitica, in special in legatura cu tensiunile din Ucraina, potrivit directorului executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Faith Briol. Suspiciunea circula de ceva vreme dar este prima…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura, a autorizat la plata, in perioada 25 noiembrie – 23 decembrie 2021, suma de 913,36 milioane de euro din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare…