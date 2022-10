Ziua Mondială a Educației, marcată la Biblioteca Județeană “Marin Preda” Eveniment Ziua Mondiala a Educației, marcata la Biblioteca Județeana “Marin Preda” octombrie 3, 2022 09:13 Astazi, 3 octombrie 2022, incepand cu ora 13.00, Biblioteca Județeana “Marin Preda” Teleorman, instituție aflata in subordinea Consiliului Județean Teleorman, marcheaza printr-o serie de activitați Ziua Mondiala a Educației, sarbatorita in fiecare an, incepand cu anul 1994, la data de 5 octombrie. Aceasta zi a fost desemnata de UNESCO și marcheaza semnarea, in 1966, a “Recomandarii UNESCO/OIM (Organizația Internaționala a Muncii) privind statutul profesorilor”, recomandare… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

