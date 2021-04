Stiri pe aceeasi tema

- In anul 1967, UNESCO a propus ca ziua de naștere a scriitorului danez Hans Christian Andersen – 2 aprilie – sa fie sarbatorita pe plan internațional drept Ziua Internaționala a Cartii pentru Copii și Tineret. Cu acest prilej, Biblioteca Judeteana va propune programul cultural Saptamana lecturii pentru…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” celebreaza, ca in fiecare an, Ziua Teatrului de Animație, prin cele doua zile de sarbatoare: Ziua Mondiala a Teatrului pentru Copii și Tineret, care se serbeaza pe data de 20 martie și Ziua Mondiala a Marionetiștilor pe data de 21 martie. Teatrul de animație se adreseaza…

- Artiștii de la Luceafarul spera sa fie mai rapizi decat noul Coronavirus Programata inițial pentru 20 martie, data la care in agenda UNESCO este fixata Ziua Internaționala a Teatrului pentru Copii și Tineret, premiera spectacolului ALBA CA ZAPADA risca sa fie pusa sub semnul amanarii din cauza creșterii…

- Biblioteca Municipala „Radu Rosetti” din Onești sarbatorește in avans, pe 12 februarie, cu o inițiativa inedita Ziua Internaționala a Carții, care in acest an cade duminica, 14 februarie. Astfel, vineri, de la ora 12.00, biblioteca va darui tuturor celor care vor trece prin fața ei cate o carte cu mesaj.…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” intrerupe vineri, 12 februarie, temporar serviciul de imprumut de carte la domiciliu. Corpul de cladire ce deservește secțiile de Imprumut Carte Adulți, Copii și Tineret intra intr-un amplu proces de reabilitare, care se va desfașura pe parcursul urmatorilor…

- Pentru a marca Ziua Internaționala a Carții Daruite, sarbatorita in data de 14 februarie, Biblioteca Județeana „Bod Peter” din Sfantu Gheorghe a lansat luni, 1 februarie, o acțiune de colectare de carți in limba romana și maghiara, pe care sa le daruiasca unui numar de 1500 de copii din județ. …

- Proiectul ZIUA INTERNATIONALA A CITITULUI IMPREUNA – 10 februarie 2021 – Dragi parinti, miercuri, 10 februarie 2021, Biblioteca Judeteana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, impreuna cu Asociatia Citim Impreuna Romania (CIR), initiatoarea proiectului, va celebra Ziua Internationala a Cititului Impreuna. Invitam…

- Didactica Publishing House continua demersul activ de sprijinire a educației prin metode și resurse alternative lansand un nou produs, abonamentele pentru copii. Imparțite pe grupe de varsta și avand ca focus dezvoltarea unor abilitați punctuale, acestea presupun livrarea lunara a unui pachet ce conține…