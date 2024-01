Cei mai curajoși calatori din Londra au mers cu metroul fara pantaloni pe ei, dar cu lenjerie intima. Foarte multe persoane curajoase au facut asta. Mersul cu metroul fara pantaloni, dar cu lenjeria intima in dotare este o tradiție anuala a englezilor și este numita No Trousers Tube Ride, transmite The Independent. Chiar daca in ziua respectiva nu a fost cald, oamenii imbracați in sacouri elegante, hanorace, pulovere și jachete, cu fesuri și infașurați cu fulare, dar in lenjerie intima au mers cu metroul nestingheriți. Sursa foto:Profimedia Nu doar in Londra se respecta tradiția Și in New York…