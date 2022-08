Ziua finalelor la Memorialul Mircea Dohan la handbal

Stiri pe aceeasi tema

- A mai ramas o zi pana la deschiderea oficiala a Memorialului Mircea Dohan la handbal, o competiția destinata liceenilor și care a ajuns la cea de-a X-a ediție. Familia regretatului sportiv roman careian, Mircea Dohan, face an de an eforturi considerabile pentru susținerea unei manifestari sportive…

- Asociatia Club Sportiv Mircea Dohan, in parteneriat cu Asociatia Club Sportiv Team Cristian Gațu organizeaza cea de a X-a ediție a Memorialului Mircea Dohan la handbal, care va avea loc in perioada 26-27 august 2022 la Carei, jud.Satu Mare. Competiția este destinata atat juniorilor Ill (baieți, nascuți…

- O echipa a Clubului de Inot Masters Timișoara a obținut 8 locuri pe podium la campionatul național de vara in bazin descoperit desfașurat in Gyula, Ungaria. La competiție, desfașurata in perioada 12-14 august, in bazin olimpic (50 m), au participat 446 de participanți din 5 țari: Cehia, Serbia, Slovacia,…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat, intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul sau oficial , incheierea contractului cu selectionerul reprezentativei Under 21 Florin Bratu, precizand totodata ca decizia de a nu prelungi intelegerea a fost luata de comun acord de cele doua parti.„Federatia…

- Bobby Paunescu, regizor și președinte ARMIS, a declarat ca premierul Ungariei, Viktor Orban, nu mai are ce sa caute in Romania, dupa discursul pe care l-a susținut recent la Baile Tușnad. Paunescu a criticat autoritațile romane, mai ales Ministerul de Externe, pentru ca au reacționat cu intarziere la…

- Zsuzsa Hegedus, consiliera lui Viktor Orban care si-a dat demisia in urma discursului controversat al premierului maghiar de la Baile Tusnad, s-a razgandit. Nu mai renunta la functia ei, ba chiar ii ridica osanale sefului ei. Reamintim ca, imediat dupa declarațiile despre „amestecul raselor”, facute…

- Peluzele suporterilor din Romania au semnat o scrisoare comuna prin care au cerut Federației Romane de Fotbal sa nu permita desfașurarea meciului dintre naționala U18 a Ungariei și selecționata Ținutului Secuiesc. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Stadionul modernizat din Miercurea Ciuc va fi inaugurat, la 23 iulie, cu un meci amical de fotbal intre echipele de juniori ale Ungariei și... ”Ținutului Secuiesc”. Prin refuzul complet neinspirat al Federației Romane de Fotbal de a juca impotriva echipei Under 18 a Ungariei (FRF avand o predispoziție…