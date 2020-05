Stiri pe aceeasi tema

- Zona focar a Romaniei, Suceava, a mai pierdut un erou din prima linie. La o luna de la primul ambulantier rapus de infectia cu Covid-19, a fost confirmat al doilea deces de la Statia de Ambulanta. Barbatul a fost infectat la serviciu, locul unde orice solicitare la 112 reprezinta necunoscutul.

- Primarul din Brad a anunțat, pe Facebook, ca inca un medic din Romania a murit de coronavirus. „O veste trista pentru comunitatea noastra bradeana. Din nefericire, doamna doctor (...), medic la Spitalul Municipal Brad, dupa o lunga suferința la secția ATI de la un spital clujean, a pierdut…

- SUA au atins luni pragul de 10.000 de decese cauzate de coronavirus, arata datele Universitatii Johns Hopkins. Potrivit Departamentului pentru Veteranii de Razboi, aceasta cifra a depasit-o pe cea a deceselor de pe campul de lupta in șase razboaie in care a fost implicata tara, scrie USA Today, potrivit…

- Militarii din cadrul Forțelor aeriene ale Statelor Unite ale Americii au inceput sa confecționeze maști și alte echipamente necesare pentru protecția efectivelor in lupta impotriva COVID-19. Soldații au creat prototipuri pentru maști respiratorii refolosibile, viziere pentru fața și maști chirurgicale…

- John Govier, un fermier din Devon - Anglia, a ținut sa-și arate într-un mod propriu recunoștința pentru personalul medical care se lupta din greu în aceasta perioada cu pandemia de coronavirus. Cu ajutorul utilajelor din dotare, Govier a scris un imens #NHS (n.r. National Health…

- Efectivul Ministerului Apararii se va implica in gestionarea situatiei provocate de COVID-19 pe teritoriul Republciii Moldova. Un decret care permite militarilor sa participe la actiunile desfasurate in acest scop, pentru a sprijini suplimentar eforturile Guvernului in combaterea pandemiei, a fost semnat…

- Germania isi mobilizeaza rezervistii din armata, in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus, a anuntat joi ministrul german al Apararii Annegret Kramp-Karrenbauer, relateaza AFP.Citește și: Traian Basescu da de pamant cu Guvernul Orban: 'Cea mai mare prostie pe care poți s-o vezi este…