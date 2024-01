Stiri pe aceeasi tema

- La aproape doi ani de la invazia pe scara larga a Rusiei, lumea urmarește razboiul, de cele mai multe ori, prin intermediul imaginilor filmate cu drone postate in mod regulat de ambele parți. Imaginile alimenteaza narațiuni mai ample și reprezinta o alta lentila prin care este prezentat razboiul.

- Razboi in Rusia, ziua 671. In prezent, nu exista o amenințare reala de incercuire a zonei Avdiivka de catre ocupanții ruși. Rușii pierd in fiecare zi 300-400 de morți și raniți pe acest front, susțin ucrainenii.

- Se pare ca Universitatea de Stat din Moscova (MGU) iși incheie programul de master in „razboiul informațional și hibrid” (menit sa-i invețe pe studenți cum sa creeze operațiuni informaționale și sa conduca un razboi hibrid), generand indignare din partea propagandistului rus Vladimir Solovyov.

- Rușii au lansat un numar record de drone asupra Ucrainei, cele mai multe fiind intreptate catre Kiev. Autoritațile spun ca acesta a fost cel mai mare atac cu drone de la inceputul razboiului. Cinci persoane au fost ranite, printre care un copil de 11 ani. Mai multe blocuri și cladiri au fost avariate…

- Un canal Telegram afiliat Spetsnaz s-a plans ca dependența de atacurile frontale conduse de infanterie afecteaza puternic toate elementele Spetsnaz care s-au desfașurat in Ucraina, deoarece comanda rusa a folosit forțele Spetsnaz pentru asalturi frontale inca de la inceputul razboiului.

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri (8 noiembrie) ca Ucraina va incerca in continuare sa obțina rezultate pe campul de lupta pana la sfarșitul anului și ca ramane sigur ca trupele sale vor avea in cele din urma succes in razboi, in ciuda dificultaților de pe front, potrivit Reuters.…

- Doar 7% din personalul care servește in batalioanele rusești de pseudovoluntari "Sudoplatov" și "Margelov" din parțile ocupate din Zaporojia și Herson sunt localnici, a raportat Centrul Național de Rezistența al armatei ucrainene la 5 noiembrie.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins ideea ca Ucraina ar fi ajuns intr-un impas pe campul de lupta in timpul unei conferințe de presa pe care a susținut-o alaturi de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care efectueaza sambata o vizita neanunțata la Kiev.