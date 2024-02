Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Emmanuel Macron a declarat luni ca trimiterea de trupe occidentale pe teren in Ucraina nu ar trebui “exclusa” in viitor, considerand totusi ca, in aceasta etapa, “nu exista un consens” pentru aceasta ipoteza, transmite AFP, potrivit agerpres.ro. “Nu exista astazi un consens pentru a trimite…

- Pe 19 august 2023, o racheta de croaziera rusa Iskander-K a lovit cu precizie teatrul orașului Cernihiv din estul Ucrainei, care gazduia o intalnire a producatorilor de drone in momentul atacului. Peste 140 de persoane au fost ranite și șapte au fost ucise. Fragmentele rachetei recuperate și analizate…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg indeamna sambata Ucraina si pe aliatii acesteia, intr-un mesaj inregistrat, „sa nu-si piarda speranta”, la marcarea a doi ani de declanșarea invaziei ruse de catre presedintele rus Vladimir Putin, relateaza News.ro.

- SUA și aliații occidentali se așteapta ca Forțele Aeriene ucrainene sa obțina "capacitatea operaționala inițiala" pe F-16 pana la sfarșitul acestui an, a declarat un inalt oficial al Pentagonului la 23 ianuarie, informeaza airandspaceforces.com.Conform analiștilor militari, spionii ruși au ca misiune…

- Numarul mare de atacuri aeriene lansate de Rusia impotriva Ucrainei in perioada de Anul Nou și dupa sarbatori a scos in evidența misiunea foarte dificila a Kievului de a-și imbunatați tehnologia folosita in razboiul electronic menit sa bruieze și sa devieze dronele și rachetele ghidate ale inamicului,…

- La aproape doi ani de la invazia pe scara larga a Rusiei, lumea urmarește razboiul, de cele mai multe ori, prin intermediul imaginilor filmate cu drone postate in mod regulat de ambele parți. Imaginile alimenteaza narațiuni mai ample și reprezinta o alta lentila prin care este prezentat razboiul.

- Se pare ca Universitatea de Stat din Moscova (MGU) iși incheie programul de master in „razboiul informațional și hibrid” (menit sa-i invețe pe studenți cum sa creeze operațiuni informaționale și sa conduca un razboi hibrid), generand indignare din partea propagandistului rus Vladimir Solovyov.

- Atat presedintele Statelor Unite, Joe Biden, cat si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, au respins, in conferinta de presa comuna de marti, afirmatia potrivit careia contraofensiva Ucrainei este blocata, oferind exemple de succese pe campul de lupta, transmite CNN, citat de news.ro.Biden a…